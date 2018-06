Thiago Silva: "Cuando devolví un balón a Costa Rica, Neymar me insultó"

El capitán de Brasil, Thiago Silva, recordó un duro episodio que vivió con la estrella de la canarinha, Neymar, quien le insultó por una pelota que entregó mal en el juego donde ganaron sobre la hora en Costa Rica.

"Le tengo como un hermano menor, intento cuidarlo. Hoy (ayer) me sentí triste, ya que cuando devolví un balón a Costa Rica, me insultó. Tenía razón, ya que le habían dado mucha cera (patadas), pero aquel balón no nos iba a dar el triunfo. Me quedé muy triste con su actitud y así se lo recordé luego", reconoció el central del PSG.

Neymar estuvo desesperado en todo el partido porque no le salían las cosas. Estuvo insultando a los jugadores de Costa Rica y en una acción fingió un penal y el VAR le descubrió la trampa.

Al final del partido y tras marcar el gol del 2-0, la estrella del PSG y el 10 brasileño lloró como un niño desplomado en el centro del campo. "Es normal que Neymar tenga que desahogarse, se sacó un gran peso de encima. Para el tercer partido ya estará mucho más tranquilo".

Brasil tiene cuatro puntos pero tiene que vencer a Serbia en el último partido o por lo menos empatar para asegurar su pase a la siguiente ronda ya que Suiza tiene cuatro puntos, los serbios tres y pueden complicarle las cosas.

"Cuando uno gana un partido así, automáticamente te da tranquilidad para el siguiente encuentro. El gol se resistió, pero nuestro gran mérito fue no desfallecer y seguir luchando. Así vamos hasta la final", manifesó Thiago Silva.