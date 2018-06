Kyle Walker: "Messi ha demostrado que es humano"

El defensor de Inglaterra, Kyle Walker, compareció en conferencia de prensa en donde habló de diversos temas, entre ellos la cita que sostendrán a Panamá por la segunda fecha del Grupo G y también guardó espacio para comparar a Lionel Messi con su ex compañero Luka Modric.

La entrevista cambió de rumbo y subió de tono cuando un periodista le consultó sobre la diferencia entre Modric y Messi.

“Messi ha demostrado que es humano. Obviamente, es un jugador fantástico. Pero he jugado con Luka y es tan bueno como él. Está claro que deben estar decepcionados, pero no me interesa lo que ocurra con Argentina”, soltó Walker.

Fuera de ello, tras ganar ante Túnez los ingleses preparan su segundo asalto de este domingo ante Panamá, quienes vienen de caer 3-0 ante Bélgica.