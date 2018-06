Colombia-Polonia, un partido por seguir con vida en Rusia 2018 

Robert Lewandowski tiene pensativo a José Pekerman. Adam Nawalka planea cómo anular a James y Falcao. El Colombia-Polonia del domingo en Kazán, por la segunda fecha del Grupo H, es la guerra por la supervivencia en Rusia-2018.

Sorprendida por Japón, Colombia llega a la batalla a orillas del Volga sacudida por la inesperada derrota 2-1 en el debut, el mismo resultado con el que los leones senegaleses desplumaron a unas mansas 'Águilas Blancas'.

El Mundial comenzó de espaldas para cafeteros y blanquirrojos, los considerados favoritos de la llave.

En Saransk, los 'Samuráis Azules' se cobraron venganza del baile (4-1) que Colombia les dio en Brasil-2014 y sacaron provecho del hombre de más en la cancha tras la expulsión de 'la Roca' Carlos Sánchez a los 3 minutos de juego.

Senegal, por su parte, dispuso todos los controles para aislar a Lewandowski y anular al creativo Piotr Zielinski, un dispositivo perfecto que no le deparó problemas para saborear en Moscú una victoria ante el cabeza de serie de la llave.

- Rezando por James -

A los errores que Colombia cometió ante Japón, se sumó la ausencia del astro James Rodríguez desde el inicio, afectado por una fatiga muscular en el gemelo izquierdo que apenas lo dejó jugar desde los 60 minutos y cuando el equipo perdía.

"James es un jugador fundamental en nuestra selección, los minutos en el partido anterior le fueron dando confianza, ha trabajo con intensidad en estos días y esperamos que pueda llegar (el domingo) al cien por cien", dijo Pekerman.

"Hay que jugar once contra once, que no es poco, este juego es así (...) Si el partido es normal, debemos imponer nuestro fútbol", agregó el entrenador argentino.

Durante la semana, el capitán de los cafeteros, Radamel Falcao García, resumió el partido como "ellos o nosotros" y aseguró que Colombia debe "ganar como sea".

"El simple hecho de estar con vida y posibilidades en un Mundial nos da el envión anímico que necesitamos para estos dos partidos que nos quedan", destacó el '9' del AS Mónaco y debutante en Copas del Mundo tras su ausencia en Brasil.

Pekerman prepara varios cambios en el once, como el ingreso de los defensores Cristian Zapata y Yerry Mina como centrales, y de Abel Aguilar en la primera línea de volantes para suplir la baja de Sánchez.

James estaría acompañado en el medio ofensivo por Juan Guillermo Cuadrado, sacrificado ante los japoneses a los 30 minutos, además de su flojo partido, y Luis Fernando Muriel o Mateus Uribe.

- 'Lewandependientes' -

La estructura de juego de Polonia está armada para rodear a Lewandowski.

El bombardero del Bayern Múnich no vio la luz ante los senegaleses, y en muchas ocasiones se le vio aislado y molesto por la falta de precisión y de 'timing' de sus compañeros a la hora de leer sus desmarques.

El tres veces máximo goleador de la Bundesliga se fue frustrado del Spartak Stadium de Moscú, pero su voraz apetito de gol está intacto y ante la fragilidad que mostró la defensa colombiana el '9' podría encontrar tierra fértil para marcar.

Lewandowski se encontrará con James, su nuevo socio la pasada temporada en la disciplina bávara, un duelo con un condimento especial desde el mismo día en que Colombia y Polonia quedaron sembradas en la llave.

"Quiero hacer hincapié en que respetamos muchísimo al rival, un equipo excelente con un entrenador buenísimo, que nos va a hacer jugar en un nivel distinto, pero creemos que vamos a salir airosos con la victoria", dijo el DT Nawalka en una rueda de prensa.

El partido es las 9:00 de la mañana en el Kazán Arena, será arbitrado por el mexicano César Ramos.

Probables alineaciones:

Colombia: David Ospina - Santiago Arias, Cristian Zapata, Yerry Mina, Johan Mojica - Abel Aguilar, Wilmar Barrios - Juan Guillermo Cuadrado, Luis Muriel (o Mateus Uribe), James Rodríguez - Radamel Falcao García. DT: José Pekerman (ARG).

Polonia: Wojciech Szczesny - Lukasz Piszczek, Thiago Cionek, Kamil Glik, Maciej Rybus - Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski - Jakub Blaszczykowski, Arkadiusz Milik, Kamil Grosicki - Robert Lewandowski. DT: Adam Nawalka.