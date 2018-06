Héctor Vargas: "Messi no puede mostrarse porque no le acompañan"

El entrenador argentino Héctor Vargas quien dirige al Marathón, hizo un análisis de lo que vive su país en el Mundial de Rusia y puso claro que Messi no tiene una estructura de juego. Hace un reclamo serio al estratega Jorge Sampaoli por las decisiones que toma.

Argentina se juega la vida el martes contra Nigeria. Vargas estudió en su país, fue jugador profesional en Estudiantes de La Plata y conoce la idiosincrasia de los sudamericanos.

¿Cómo mira lo que vive Argentina y Messi en el Mundial?

Lo que miro es la falta de claridad y de lucidez del técnico (Jorge Sampaoli). Me llamó mucho la atención la línea de tres que hizo en el segundo partido con jugadores que son laterales en sus equipos, jugando como centrales y mete carrileros que son volantes ofensivos en sus clubes. Metió muchachos desconocidos, digo en el término futbolístico como el caso Marco Acuña cuando tiene a Dybala, Higuaín y a Icardi que lo pudo traer, Fazio que es central de la Roma y otros conocidos que no les da cabida y confió en jugadores que no tienen ni 20 partidos internacionales con Argentina.

¿Siente que es mucho peso lo que está viviendo Messi?

Se lo decía a un amigo, Messi con Burruchaga y Valdano ya habría sido campeón del mundo sin ninguna duda, en Brasil 2014 y en este campeonato. Lastimosamente le tocó jugar con futbolistas en Brasil como Rodrigo Palacio y Gonzalo Higuaín que erraron dos goles claros en la final contra Alemania y ahora tampoco tiene compañeros con esa personalidad y la está pagando muy caro. Pobre Messi porque me parece que todo lo gran jugador que es no lo puede demostrar porque no le acompañan. Espero que cambie porque todavía queda una opción frente a Nigeria y ver que se llegue más lejos que pueda porque ahora la imagen que tiene es de un equipo que no muestra nada.

¿Le sorprende que Messi muestre tan bajo nivel en este Mundial?

Es que contagia y el jugador de alta competencia mira que el entrenador que tiene está perdiendo, se da cuenta de que es imposible remontar un partido solo, está tocado. Leo mira y no va a decir nunca nada porque tiene la personalidad de un jugador que es emblemático en cualquier lado y no va a reclamar al entrenador que porque pone a Gabriel Mercado y Tagliafico de que no pueden jugar esa posición. Es allí donde el nivel de Messi baja porque la desconcentración es total.

Leo Messi, Kun Agüero y Mascherano en el entreno de este sábado.

¿Por lo que mostró Argentina en la eliminatoria, piensa que este bajo nivel se veía venir?

Lo que miro es que Sampaoli no está concentrado en sacar a Argentina campeona del Mundo. No acompaña a Messi con la estructura de juego y con los futbolistas que pueden ser sus socios y hay mucha confusión en Jorge. Cuando dirigía a Chile, a Gary Medel lo metió como central y le rindió, ahora a Mascherano lo sigue poniendo en una posición donde Guardiola lo descartó (recuperador) en su momento, lo puso de central y dejó a Busquets.

¿Si le tocará elegir un 11 para jugar contra Nigeria, cómo lo haría?

Tendría que conocer los jugadores que están, pero ahora lo miro como hincha y no como entrenador, los sigo, miro los efectos, pero hay muchos futbolistas en el Mundo que no fueron citados como Mauro Icardi, es el goleador de la Serie A, se tiraban centros contra Islandia y nadie aparecía, no había jugada preparada, se tiraban los córners en corto… y siempre especuló con que Messi reventaba en este Mundial y creo que de esa manera es muy difícil.

Y del tema de la portería que nos dice... Lo que hizo Caballero.

Ese es otro desacierto, teniendo a Franco Armani, todo el país habla sobre el portero de River Plate, también tiene a “Patón” Guzmán que en México es muy bueno, incluso pudo esperar a “Chiquito” Romero y pone a un portero de 37 años que no ha sido titular en los partidos que ha estado. Caballero ha estado en Europa mucho tiempo pero no es el emblemático como arquero y en los últimos dos mundiales no ha tenido participación, pero ojalá que el martes le vaya bien.

¿Si pasa Argentina, la mira candidata a campeona del mundo?

Tiene que acertar primero en los jugadores que ponga en el próximo partido (contra Nigeria) para que cambien el rumbo. Si pone de inicio a Dybala, Higuaín, Agüero, Messi y tres o cuatro de los que pueden llegar a jugar mejor, puede ser que reaccione, pero lo veo muy difícil que Argentina pueda llegar a instancias finales.