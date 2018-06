Petit: "Messi no es un líder; no es Cristiano Ronaldo en ese sentido"

Emmanuel Petit, Campeón del Mundo con Francia en 1998, no ha tenido temores para criticar a Lionel Messi por su actitud con Argentina en el Mundial, a la vez que la ha comparado con la que tiene Cristiano Ronaldo con Portugal. Considera que el '10' "no es un líder".

"No siento pena por él. Cuando las cosas no van bien siempre está decaído en el campo, no muestra reacción alguna. Él no es un líder. Él no es Cristiano Ronaldo en ese sentido. Messi es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero necesita mostrar otra mentalidad", dice a Paddypower el galo.



Para el monarca del Mundial de 1998 Lío "Necesita despertarse. Cuando las cosas van bien con el Barça, es un jugador excelente. Sin embargo, ya lo hemos visto en la Champions, cuando las cosas no van bien... desaparece en el campo. Ya no está. Deja de correr. Camina. No le preocupa el balón".

CRITICA A ARGENTINA TAMBIÉN

"El lenguaje corporal del equipo es muy pobre. No tenían confianza en el equipo ni confianza en ellos mismos. Sería una pena que lograran clasificarse porque contra Islandia estuvieron terribles. Sin inspiración", atiza Petit.

El exjugador del mismo Barcelona y del Arsenal inglés andaba hiriente y no dudó en criticar al técnico. "El entrenador Jorge Sampaoli ha cometido muchos errores desde que empezó el Mundial, desde el momento de elegir el equipo hasta los cambios. En todo".

Para finalizar rememora lo que era antes Argentina. "Recuerdo muchos equipos argentinos con grandes jugadores, pero este está muy lejos de todo eso, pero no me sorprende tanto. Lo llevo diciendo desde antes del Mundial, que no había posibilidades de que ganaran por la defensa", concluyó.