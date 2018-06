Fernando Santos: "Cristiano hace la diferencia aquí o en cualquier sitio"

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, calificó a Irán, ante la que se enfrentará el lunes en Saransk, como la mejor selección asiática actualmente, y realzó la figura de Cristiano Ronaldo, del que dijo que marca las diferencias en cualquier equipo.

Entrenador de Irán: "Mis jugadores ni soñaban que iban a jugar contra Cristiano"

Sin embargo, Santos aclaró que no será un choque entre Cristiano Ronaldo y un rival determinado o entre técnicos sino entre Portugal e Irán en busca de los octavos de final.

"Cristiano Ronaldo marca la diferencia aquí, en el Real Madrid, en el Manchester United, en el Sporting y si va a otro club también va a marcar la diferencia", expresó el seleccionador de Portugal.

"No será un partido de Cristiano contra nadie. Ni un encuentro entre entrenadores", recalcó Fernando Santos, que ensalzó el carácter de la selección de Irán.

"Esperamos un partido difícil. Irán es el mejor equipo asiático", subrayó. "He visto todos los partidos de Irán y he visto la calidad que tiene como equipo. Tiene organización, experiencia y con jugadores que cada vez más juegan en Europa", relató.

Aún así, el seleccionador luso confía en lograr el objetivo. "Va a ser un partido difícil ante un buen rival que se juega lo mismo que nosotros pero creo que podemos llegar a los octavos de final", agregó.

"En la fase de clasificación sólo han encajado dos goles contra Siria. Su capacidad ya se vio con Marruecos o España, que mostraron organización defensiva y con buenas salidas para el ataque, será un juego muy duro", agregó.

En contra de lo que opinó su compatriota Carlos Queiroz, entrenador de Irán, no cree que tenga más presión que su adversario. "Los dos equipos tienen que perder y que ganar. Irán es un equipo muy difícil y tiene un juego competitivo. Si no lo entendemos así podemos complicarnos. Conocemos las características del juego, queremos estar en los octavos. Irán es un excelente equipo", insistió.



La baja clasificación en el ránking del cuadro iraní es engañoso para Fernando Santos: "Eso no quiere decir nada. Es un equipo bien trabajado. Tiene un entrenador desde hace más de cuatro años. Hay que respetarle".



Fernando Santos coincidirá en el campo con Carlos Queiroz, que estará en el banquillo rival. "Somos amigos desde hace treinta y cinco años y lo vamos a seguir siendo. Pero durante el partido la amistad queda un poco de lado. Él va a defender a Irán. Es un gran profesional", comentó.