¡Cambio de hora! Así se jugará la última jornada del Mundial de Rusia 2018

Se viene la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, cuatro partidos por días y así se definirán los clasificados a octavos de final.

Calendario completo del Mundial de Rusia 2018

Ya con Rusia, Uruguay, Francia, Croacia, Brasil, Bélgica e Inglaterracon el boleto a la siguiente fase, se viene una última fecha en la que tiene al borde de la eliminación a selecciones como Argentina, Colombia y Alemania.

Este lunes comienza esta etapa final con partidos como Uruguay-Rusia y Arabia Saudita-Egipto, luego Irán-Portugal y España-Marruecos.

Así van los grupos del Mundial de Rusia 2018

La jornada finaliza el jueves 28. Los partidos serán a las 8:00 de la mañana y 12:00 del mediodía.

PARTIDOS

LUNES

Uruguay-Rusia 8:00 AM

Arabia Saudita-Egipto 8:00 AM

Irán-Portugal 12:00 M

España-Marruecos 12:00 M

MARTES

Dinamarca-Francia 8:00 AM

Australia-Perú 8:00 AM

Nigeria-Argentina 12:00 M

Islandia-Croacia

MIÉRCOLES

Serbia-Brasil 8:00 AM

Suiza-Costa Rica 8:00 AM

Corea del Sur-Alemania 12:00 M

México-Suecia

JUEVES

Inglaterra Bélgica 8:00 AM

Panamá-Túnez 8:00 AM

Japón-Polonia 12:00 M

Senegal-Colombia 12:00 M