Paul Pogba sorprende: “Este puede ser mi último Mundial”

Paul Pogba es uno de los llamados en la actual Francia a llevarlos a las últimas instancias de Rusia 2018. El volante del Manchester United sabe que tienen una buen generación de jugadores y así volver a pelear el campeonato mundial tras lo hecho en 2006.

El jugador dialogó con medios de su país y sorprendió con ciertas declaraciones, una de ellas sobre su futuro en la selección nacional a pesar que solo tiene 25 años.

"Creo que todos los grandes equipos no vienen a bailar o simplemente para estar aquí. Venimos a ganar. Realmente me estoy divirtiendo, tal vez sea mi último Mundial, no sé".

VER: TABLA DE POSICIONES DE TODOS LOS GRUPOS EN RUSIA 2018

A lo que periodistas le preguntaron la razón de decir eso, Pogba afirmó: "¿Por qué? Porque soy realista. No sabemos qué puede pasar mañana. Tal vez me lastimen o no me llamen... Quizás otros jugadores jugarán mejor. Pero espero que no sea el último".

MIRA: LAS BELLEZAS COLOMBIANAS Y POLACAS, HASTA LA EXMUJER DE JAMES ESTUVO EN EL ESTADIO

Pogba reconoció que en esta joven selección hace falta un líder y citó el ejemplo de alguien que allí estuvo, aunque también reconoció que Hugo Lloris y otros, lo son.

"Hace falta un líder como Evra (el cual visitó al equipo en Rusia). Pero tenemos a Hugo (Lloris), Steve (Mandanda), Blaise (Matuidi)… no hay ego, y eso es lo que hace que este equipo es un gran equipo. Todos se quedan en su lugar."

TE RECOMENDAMOS: LOS NUEVOS HORARIOS DE RUSIA 2018 A PARTIR DE ESTE LUNES

Y agregó: “Si el entrenador decide ponerme en el banco, voy al banco. Lo mismo si estoy en el terreno. Sí, obviamente quiero jugar 90 minutos, pero siempre estaré listo".

Antes de irse, Pogba habló con los periodistas una última vez: "¡No nos veremos durante mucho tiempo (entre risas)!".