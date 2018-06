AL MOMENTO: Estos son los cruces de octavos de final en Rusia 2018

Este lunes comenzará la última fecha en los diversos grupos de Rusia 2018 y con ello, se definirán los cupos restantes a octavos de final pues ya hay seis boletos asegurados por Rusia, Uruguay, Francia, Croacia, Inglaterra y Bélgica.

Aunque estas selecciones ya se encuentran clasificadas, las posiciones de las mismas se definirán desde este lunes y ya después, comenzará unas de las etapas más llamativas de la Copa del Mundo.

De momento estos serían los cruces de Octavos de Final, aunque los resultados de la última fecha pueden dar un giro de 180° y cambiar radicalmente los duelos (Hasta Argentina se puede colar y México incluso puede quedar fuera).

CRUCES DE OCTAVOS AL MOMENTO:

-* RUSIA vs PORTUGAL

-ESPAÑA vs * URUGUAY

-BRASIL vs ALEMANIA

-MÉXICO vs SUIZA

-* FRANCIA vs NIGERIA

-* CROACIA vs DINAMARCA

-* INGLATERRA vs SENEGAL

-JAPÓN vs * BÉLGICA

Dato: Las selecciones que tiene asterisco, ya están clasificadas.

Mencionar que de las 32 participantes en Rusia 2018, ya hay ocho países eliminados y estas son Arabia Saudita, Egipto, Túnez, Panamá, Costa Rica, Polonia, Marruecos y Perú.

