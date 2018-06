Eden Hazard se ofreció al Real Madrid antes del Mundial

Eden Hazard, destacado atacante de la selección de Bélgica se ofreció al Real Madrid español antes de llegar al Mundial de Rusia 2018 y su papá ya reunió con el conjunto blanco.

Bélgica golea a Túnez y avanza a octavos del Mundial de Rusia 2018

El mismo jugador del Chelsea de Inglaterra lo reveló y aseguró que no le gustaría ir al Real Madrid solo por ir, además que ellos ya saben lo que tienen que hacer si lo quieren.

"El Real Madrid puede interesarme, todo el mundo lo sabe. Si me quieren ya saben lo que tienen que hacer. Si hago un buen Mundial las cosas serán más fáciles, pero ir al Madrid por ir, no. Decir 'me voy' sería demasiado fácil, por eso primero quiero ver qué va a pasar en el Chelsea la próxima temporada", dijo Eden en una entrevista para L'Equipe.

Y en el Real Madrid lo tienen claro, antes de la final de Champions League en Kiev, Thierry Hazard, padre de Eden, se reunió con el club blanco para ofrecer a su hijo y le informó que tiene paralizada su renovación con los de Stamford Bridge ante la perspectiva de no participar en la próxima edición de la Liga de Campeones.