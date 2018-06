Paolo Guerrero sorprende y aduce que Rusia-2018 no será su último Mundial

"No sé si será mi último partido en el Mundial", anunció este lunes Paolo Guerrero cuando se le preguntó en por las sensaciones que tenía en el partido de despedida de Rusia 2018 frente a Australia en Sochi.

El goleador nacido el 1 de enero de 1984 dijo que no se ha planteado la retirada de la selección, pese a que quedó eliminada de la lucha por los octavos de final.



"Solo pienso en darle alegría a nuestro país. El agradecimiento nosotros tenemos que revertirlo dentro del campo", expresó al garantizar que el encuentro con Australia lo encararán como una pequeña final.



Sobre su futuro dijo que tiene contrato hasta agosto con el Flamengo y su intención es renovarlo, aunque depende de la decisión de los directivos.



Aseguró que no está obsesionado con el asunto porque está concentrado con la Blanquirroja. "Sigo siendo del Flamengo pero del futuro solo hablaremos cuando me presente al club", puntualizó.