Yerry Mina: ''No quiero salir del Barcelona, me gusta todo''

El defensa colombiano Yerry Mina ha descartado salir del Barcelona y ha asguró que "nunca querría hacerlo", puesto que está "en el mejor equipo del mundo".

Mina fue uno de los futbolistas destacados en el triunfo del domingo de la selección de Colombia sobre Polonia (3-0) en la segunda jornada del Grupo H del Mundial de Rusia.

Un tanto del zaguero azulgrana a pase de James Rodríguez adelantó a los cafeteros en el Kazán Arena, donde acabaron goleando al combinado polaco gracias a los goles de Radamel Falcao y de Juan Guillermo Cuadrado en la segunda mitad.

"Para mí el Barcelona es el mejor equipo del mundo. No quiero salir del Barcelona y nunca quisiera hacerlo. Me gusta el club, me gusta la ciudad, la gente, los jugadores que hay, me gusta todo", reconoció Mina a EFE tras el choque contra Polonia.

"Es maravilloso porque me están siempre apoyando, y más en estos momentos de mucha alegría para mí", añadió el futbolista. "Ahora estoy tranquilo; vengo haciendo las cosas de la mejor manera y trato siempre de mejorar y de agarrar mi nivel, que es lo que quiero", dijo Mina.