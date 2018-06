Maradona vuelve a atacar a Sergio Ramos: "Que no se enoje más"

Sigue la "guerra" entre Diego Maradona y del defensa español, Sergio Ramos. El 'Pelusa' comparó a Diego Godín con el sevillano, llegando a decir que el del Real Madrid "no era un crack".

Aquellas palabras encontraron respuesta en Sergio Ramos, que hasta metió a Lionel Messi en la discusión.

Ver también: Felipe Baloy anuncia su retirada como profesional

"Para mí, Maradona sí que era un crack. Pero está a años luz de Messi, el mejor jugador argentino de la historia", dijo.

Ahora, Maradona no se ha quedado callado y puso las cosas claras: "Quiero decir que no se enoje más Ramos, que el crack es Godín, no se diga más".

Estas declaraciones salieron de su programa "De la mano del Diez", que transmite Telesur y en el que diariamente da su opinión sobre lo acontecido en el Mundial de Rusia 2018.

El uruguayo fue la figura con la que Maradona comparó a Ramos en primera instancia. "¿Sergio Ramos es crack? No, Godín es crack", dijo entonces.