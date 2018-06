Fanático de Lionel Messi se suicidó tras la derrota de la albiceleste ante Croacia

Dinu Alex era el nombre del sujeto que tomó la fatal decisión de quitarse la vida tras ver la derrota de la selección Argentina ante Croacia. El indio fanático de Lionel Messi dejó una nota que decía, "Ya no queda nada para mí en este mundo, me voy, mi Dios del fútbol me decepcionó", escribió

Los amigos de Dinu reportaron que en la previa del partido el joven estaba esperando que Argentina, que venía de empatar con el debutante Islandia en un pobre partido, pudiera ganarle a la selección de Croacia.



La madre de Dinu desconsolada tras su muerte

Sus familiares aseguraron que tras la derrota Dinu se veía desconsolado y que incluso rodaron lágrimas de sus ojos tras el evento. Su papá dijo que lo vio acostarse alrededor de las 11:00 de la noche pero cuando la familia se despertó por la mañana, él ya no estaba.

El hincha se quitó la vida un día después de que Argentina perdiera su partido y fue hasta tres días más tarde (domingo 25 d junio) que su cuerpo fue encontrado sin vida al lado de un río Meenachil, en el estado sureño de Kerala India.