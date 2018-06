El penal de la discordia que pudo dejar fuera Argentina de octavos

El segundo tiempo del Nigeria vs Argentina se volvió no aptos para cardíacos. Después de la acción de penalti a favor de los africanos en el 49', se suscitó otra polémica el 75'.

Resulta que Marcos Rojo en una acción defensiva tocó el esférico con el brazo izquierdo.

El árbitro en primera instancia dejó seguir la jugada, pero ante la presión de los jugadores de Nigeria decidió revisarla en el VAR. Pero no vez que la vio, determinó no sancionarla por no ver intención.

Te puede interesar: El drama del Argentina vs Nigeria por la clasificación a octavos

El encuentro siguió y Argentina terminó marcando el segundo gol del encuentro con Marcos Rojo como protagonista en el tramo final juego. Con ello los sudamericanos terminaron consiguiendo su clasificación a los octavos de final. Jugarán ante Francia.