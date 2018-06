Vargas da ultimátum a Machuca Ramírez: "Si no viene mañana, que se vaya"

Héctor Vargas, técnico de Marathón fue categórico en manifestar este martes que si el delantero Marlon "Machuca" Ramírez no se presenta el miércoles a los trabajos de pretemporada quedará fuera de la institución que lo fichó como refuerzo el viernes anterior.



"Hace dos meses anda de vacaciones en Estados Unidos, va a venir a un Club campeón pero está esperando la carroza, hay que ver si quiere venir sino que se vaya, yo no ando con muchas vueltas, si cree que porque ya firmó aquí ya está todo, sino que se vaya de donde vino, acá no hay figuras las figuras están en otros equipos, aquí somos todos luchadores, yo llego a las 5:30 de la mañana para comenzar a entrenar a las 7:00 am, si no viene mañana (Miércoles) será mejor que se vaya", explicó.

El timonel argentino, actual campeón con el representativo sampedrano reiteró. "Es el único futbolista que hace falta, se ve que es figura pero no se enteró que peleó descenso en todos lados, si peleó descenso en todos lados que venga a un equipo que salió campeón con sacrificio para que ponga las cosas en su lugar rapidito".





Y añadió. "Esta actitud me molesta, firmó el viernes y tiene que estar el sábado aquí porque entrenamos. contratamos un futbolista que creemos que puede andar bien pero tampoco que se crea figura porque acá no las hay".

Si no llega el miércoles conmigo no firma, si no se enteró por todos los periódicos que Marathón comenzó pretemporada que mejor no venga, como futbolista debe estar pendiente de todas las cosas del Club, sino viene con predisposición mejor que no venga, todos tenemos problemas familiares, ese tipo de cosas yo no las negocio, el que no quiere estar que no venga", cerró