Ramírez: "Si tocan a mi familia, que sepan que van a tener un tigre delante"

Óscar Ramírez, seleccionador de Costa Rica, habló sobre todas las críticas que ha recibido desde muchos ámbitos después de perder los dos primeros partidos del Mundial de Rusia y avisó de que si tocan a su "familia", tendrán a un "tigre" delante.



Cuando fue derrotado por Serbia, apareció una comunicación anónima en las redes sociales que cuestionaba su liderazgo y su forma de llevar al grupo. En la rueda de prensa previa al choque contra Brasil, Ramírez declaró que estaba tranquilo y que el respeto era máximo en la concentración.

Sin embargo, una página de Facebook promovió un violento recibimiento al equipo a su vuelta a Costa Rica y su esposa, según el medio La Nación, trasladó su preocupación a Ramírez, que en la víspera del choque ante Suiza avisó de que no permitirá que toquen a su familia.



"Me siento en gran manera molesto y dolido a la vez. Quería dar alegrías al país. Quería que no se viviera como se vivió. Era un grupo difícil. Hemos tratado de hacer el mejor trabajo. En lo personal, se habló de denuncias y da pena comentarlo. Se han oído insinuaciones. Se ha hecho una novela hasta decir que me quería ir y es falso", señaló.



"Han jugado con la dignidad de uno. Han dicho que he sido cobarde y eso no lo permito. He tratado de hacerlo lo mejor posible y he dormido bien. Si tocan a mi familia, que sepan que van a tener un tigre delante", agregó.



Ramírez también habló de fútbol y señaló que si se compara el nivel de las selecciones de 2014 con las actuales, éste sigue siendo "muy alto" y afirmó que la calidad de los equipos es "importante".



"Hemos jugado con las mejores selecciones mundiales. Hay ciertas deficiencias, pero no las voy a decir. Faltan cosas, como el tema transiciones. La palabra equilibrio y saber manejar tiempos son importantes", manifestó.

Además, confirmó que hará alguna variación en su equipo y desveló que una de ellas será la entrada de Kendall Waston: "El desgaste hemos tratado de manejarlo con las bajas. Estos días son muy específicos. Hemos controlado la alimentación y el descanso. Habrá pocas variantes, pero una será Kendall. Tengo algún muchacho con golpes".