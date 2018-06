"No aguantó, dio lo que pudo", Viralizan audios de falsa muerte de Maradona

La leyenda del fútbol argentino Diego Maradona se descompuso en el estadio de San Petersburgo donde fue asistido tras el partido que Argentina ganó 2-1 a Nigeria y clasificó a octavos de final del Mundial de Rusia-2018, dijeron medios argentinos.

Maradona, de 57 años, fue atendido en el sector VIP del estadio por una "descompensación" de presión tras haberse mostrado eufórico durante el encuentro que Argentina ganó muy cerca del final, agregaron los medios.

Horas después de lo ocurrido, en redes sociales corrió el rumor que había sido hospitalizado y en Whatsapp se viralizaron unos audios sobre la falsa muerte del argentino.

"¿Qué haces, Mati? Escuchame, lo de Diego lo van a estar informando recién mañana por una decisión de su familia, para no ahogar la victoria de la clasificación de Argentina. Acá es un quilombo, está llegando mucha gente, no sé cómo lo van a poder contener hasta mañana", se escuchaba en una de las grabaciones.

"No aguantó, dio lo que pudo. Estamos en la clínica, fue paro cardiorrespiratorio. Lo intentaron levantar, intentaron con inyección de adrenalina en el corazón y no hubo manera. Los jugadores saben que se lo llevaron en ambulancia pero nada más que eso. Parece que ahora lo trasladan a otra clínica, no entiendo el motivo, pero te mantengo al tanto", se logra escuchar en otra.

Ante estos mensajes, Dalma, hija de Maradona, salió al paso y desmintió todo.

"No escuché los audios, pero por lo que me contaron que dicen, !SON FALSOS! Evidentemente hay gente !muy mala leche!. No los viralicen. O si lo hacen, sepan que dicen mentiras".

En las redes también circuló el audio donde el propio Maradona habla con pareja Rocío para tranquilizarla y le pide que lo difunda.

"Ni cardiorrespiratorio, ni inyección ni nada. No sé de dónde sacaron que yo estaba así, me parece todo muy loco, estúpido. Quedáte tranquila y difundílo. Estamos llegando a Moscú sin problemas", cerró.