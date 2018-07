Mónaco vuelve a pescar en la Masía y se lleva a Robert Navarro

El Barcelona ha vuelto a perder a un prometedor futbolista de la Masía, esta vez con destino al Mónaco, que se ha llevado a Robert Navarro, centrocampista del cadete A, después de fichar el año pasado a Jordi Mboula.

Claramente identificado como equipo vendedor, el Mónaco ha encontrado en la Masía azulgrana un vivero para fichar a jugadores al alza y nutrir a sus equipos inferiores.



Mientras la entidad que preside Josep Maria Bartomeu no pudo amarrar en su día a uno de los jugadores más en forma del Mundial, el delantero francés Kylian Mbappé (19 años), cuando éste jugaba en el Mónaco, la entidad del Principado no parece encontrar muchos problemas para sacar jugadores de la Masía, previo pago al Barça de una compensación de 150.000 euros por año que el joven haya jugado en las categorías inferiores.



Así, Robert Navarro, de 16 años, acaba de ser presentado por el Mónaco como nuevo jugador. Su destino será el juvenil y el equipo filial del equipo de la liga francesa.



Esta no es la única marcha desde la Masía al Principado. La temporada anterior uno de los jugadores más destacados del entonces juvenil del equipo azulgrana, Jordi Mboula, también aceptó la oferta económica del equipo monaguesco, con el que ha alternado el equipo filial y presencias en el primer equipo.

La tentación económica de equipos externos y la aspiración deportiva dentro del Barcelona entran más de una vez en contradicción en estos jóvenes promesas del club azulgrana, el cual se resiste a retenerlos a un precio de profesionales.



La situación es que con 16 años un jugador puede firmar un contrato profesional, pero solo de dos años de duración como máximo. Aquí el Barça, a pesar de que ha hecho excepciones y propuestas para retener a algunos de sus jugadores, como en el caso de Robert Navarro, aunque sin llegar a las cantidades ofertadas por el Mónaco, sí que apuesta fuerte a partir de los 18 años del jugador.



En el caso de Robert Navarro, EFE ha podido saber que el Barcelona intentó una aproximación económica con el jugador, pero inferior a la ofertada por el Mónaco, el cual además de la cantidad que deberá abonar el centrocampista, también tendrá que indemnizar al Barça con 150.000 euros por cada año que ha estado el jugador en la base del equipo catalán.