México fracasa en Rusia 2018: Otro Mundial sin llegar al quinto partido

México es el quinto país con más participaciones en Copas del Mundo, con 16, en las cuales no ha tenido las participaciones más destacadas a excepción de las dos en que ha sido anfitrión en 1970 y 1986 donde llegaron hasta los cuartos de final.

Los aztecas comenzaron su andar en mundiales en Uruguay 1930 al cual asistió por invitación y donde obtuvo pobres resultados.

En su debut fue goleado 4-1 ante Francia, sus otros dos partidos tampoco les fue nada bien, Chile les ganó 3-0 y Argentina los despachó en el tercer partido goléandolos 6-3.

Para los mundiales de Italia 34 y Francia 38 México no asistió hasta el certamen de Brasil 1950 donde tambien fueron eliminados en primera ronda.

Desde el Mundial de Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, el conjunto mexicano solo ha podido llegar hasta los octavos de final, en esta última justa mundialista ha eliminada por Brasil donde perdió 2-0.

LAS PARTICIPACIONES DE MÉXICO EN LOS MUNDIALES

Uruguay 1930 Primera ronda

Italia 1937 No participó

Francia 1938 No participó

Brasil 1950 Primera ronda

Suiza 1954 Primera ronda

Suecia 1958 Primera ronda

Chile 1962 Primera Ronda

Inglaterra 1966 Primera ronda

México 1970 Cuartos de Final

Alemania Occidental 1974 No participó

Argentina 1978 Primera Ronda

España 1982 No participó

México 1986 Cuartos de Final

Italia 1990 No participó

Estados Unidos 1994 Octavos de final

Francia 1998 Octavos de final

Corea y Japón Octavos 2002 Octavos de final

Alemania 2006 Octavos de final

Sudafrica 2010 Octavos de final

Brasil 2014 Octavos de final

Rusia 2018 Octavos de final