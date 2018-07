Motagua no permitió a Harold Fonseca iniciar su pretemporada

Motagua comenzó este lunes sus trabajos de pretemporada en el complejo Pedro Atala Simón pensando en el campeonato Apertura de Liga Nacional con sus tres refuerzos y sin la presencia de Diego Vázquez que estaba en Europa presenciando el Mundial de Rusia.

Algo que sorprendió a todos fue la salida inesperada de Harold Fonseca este lunes, pues el arquero llegó al Nido y salió muy molesto ya que no le entregaron uniforme para entrenar.

"No puede ser que pase esto, no me dejaron ni uniforme para entrenar. Si no me necesitan que me lo digan", dijo extra micrófonos el meta de 24 años. En ese momento, encendió su automóvil y salió como "loco" de la sede.

En las próximas horas Harold se reunirá con los dirigentes para que le extiendan su finiquito. De esta manera el arquerose convertiría en una nueva baja de Motagua.

Fonseca nunca estuvo en los planes de Diego Vázquez y por eso no logró consolidarse. Lo que más disgustó al guardameta es que ni siquiera se tomen la molestia de decirle que no lo necesitan en el Azul.

Fonseca si llega a un acuerdo y Motagua le da da su finiquito, podría llegar a Olimpia o Real España equipos que se menciona estan interesados en él, tampoco se descarta que el club lo envíe a préstamo nuevamente a Juticalpa.