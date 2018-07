Advierten exboxeador panameño penado por drogas incumple trabajo comunitario

Un juez advirtió hoy que el excampeón mundial de boxeo panameño Celestino "Pelenchín" Caballero está incumplimiento las condiciones de trabajo comunitario por las cuales le fue sustituida una pena de 5 años de prisión por narcotráfico, informó el Órgano Judicial (OJ).



La juez de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá, Hormilda Miranda, advirtió al jefe de Ornato y Aseo del Municipio de Colón, Gilberto De Valencia, y a Caballero por incumplir con lo decretado en la audiencia de cumplimiento del pasado 21 de mayo.



En esta audiencia se le sustituyó la pena de prisión de cinco años por trabajo comunitario, bajo condiciones.

Miranda detalló que el exboxeador tendría funciones como ayudante general y no de "inspección de calle" en el Municipio de la Ciudad caribeña de Colón.



Por lo tanto, de acuerdo con la juez, Caballero "se encuentra incumpliendo las condiciones del trabajo comunitario", además, señaló que la reglamentación al respecto "no puede ser variada, ni cambiada sin autorización previa".



La juez de Cumplimiento dará una oportunidad, pero le recordó al sancionado que "no debe dar autógrafos, entrevistas ni tomarse fotografías al momento del cumplimiento del trabajo comunitario".



Además, "ordenó una prueba de antidoping y de alcoholemia, que será practicada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en los próximos días, de lo contrario se decretará como incumplimiento", señala un comunicado del OJ.



La fiscal especializada de Drogas del MP, Laura Martínez, había solicitado se le suspendiera el trabajo comunitario y que culminara el resto de la pena en prisión, ya que en la carpeta no se cuenta con la certificación de asistencia de reporte periódico del mes de junio.



La abogada de Caballero salió en su defensa, alegando que su defendido "ha cumplido medidas impuestas, en su momento".



Sin embargo, la juez señaló que es un deber de la defensa técnica y el sancionado "traer los elementos de convicción que sustente que está cumpliendo", según la información oficial.

"Pelenchín", quien conquistó en 2006 el campeonato mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría supergallo, empezó a trabajar a partir del 22 de mayo pasado durante cuatro horas como ayudante en las oficinas del Municipio de Colón, su ciudad natal.



Un juez rechazó el pasado 27 de marzo conmutar (sustituir) la pena al excampeón de boxeo, detenido en marzo de 2016 en un operativo policial en una autopista de la capital panameña y condenado el pasado 8 de febrero a 5 años de cárcel tras pasar casi 24 meses en prisión preventiva.



Según el MP, llevaba 5 kilogramos de droga escondidos en el maletero de su vehículo y otros 5 kilogramos en una bolsa de plástico.



Caballero, quien se retiró en 2014 y desde entonces se dedicaba a cantar "reggae", admitió los hechos y pidió perdón a sus seguidores.