¡Oribe Peralta anuncia que deja la selección mexicana!

Oribe Peralta, el héroe de los Juegos de Londres 2012, en los que marcó los dos goles en la final en la que México derrotó (2-1) a Brasil para proclamarse campeona olímpica, anunció, tras la eliminación del 'Tri' del Mundial de Rusia que se retira de la selección mexicana.



Oribe, nacido en Torreón (Coahuila) hace 34 años, que fue internacional 67 veces con la selección absoluta de México, para la que anotó 26 goles, anunció su retirada del 'Tri' a través de una conocida red social después de que su selección quedara apeada del Mundial de Rusia 2018, al caer el lunes, por 2-0, ante Brasil, en Samara



"Quiero darle las gracias a la selección mexicana por haberme permitido formar parte de ella durante estos años, siempre recordare con enorme cariño cada uno de los partidos disputados, tuvimos tristezas pero sobre todo alegrías las cuales quedarán para siempre en mi corazón", afirmó en la red social 'Twitter' Peralta, que había debutado con el 'Tri' en 2005, de la mano de Ricardo La Volpe.



"Hoy me toca decir adiós a la Selección, el mayor orgullo de mi carrera", apuntó el delantero, que milita en el América y que durante su carrera profesional siempre jugó en equipos mexicanos.



"Agradezco a toda la afición que siempre me apoyó, jugadores, entrenadores, doctores, utileros y directivos que me dieron siempre su confianza para defender nuestros colores, pero sobre todo a mi familia que son lo más importante en mi vida y sin ellos nada de esto hubiera sido posible", añadió Peralta.



Oribe Peralta, que integró el grupo de 23 jugadores dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio en el Mundial de Rusia, sólo entró en juego un minuto, en el partido contra Suecia (0-3), en el que sustituyó, en Ekaterimburgo, a Miguel Layún.

EL DATO

Oriber Peralta deja un registro de 67 partidos, anotando 25 goles.