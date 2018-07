Diego Vázquez sobre Harold Fonseca: "El que no quiera estar no lo vamos a obligar"

Diego Vázquez llegó del extranjero y en las próximas horas se empapará de la actualidad de Motagua. El estratega estuvo en Rusia observando el Mundial.

"Nos fue bien, es el evento más grande del mundo y siempre ver a los mejores jugadores del mundo en vivo te suma una experiencia, siempre hay cosas para seguir creciendo", comenzó diciendo.

Sobre la presentación de Argentina en la Copa del Mundo comentó que: "Normal, estuvimos viendo fútbol no solo fuimos como hinchas. Francia fue superior y en ese sentido hay que seguir adelante".



El DT se suma a las prácticas de Motagua esperando poder definir todo lo relacionado con los fichajes y partidos amistosos.

"Todo sigue como lo tenemos programado, con fechas y con números de entrenamiento. La verdad es que tuvimos algunas reuniones con los dirigentes antes de irme y tendré una reunión próxima para cerrar todo que tenemos pendiente", adelantó.

Diego Vázquez llegó a Tegucigalpa y desde mañana comienza a trabajar con el Motagua.

Henry Figueroa no se ha presentado en la pretemporada del equipo y el estratega desconoce eso. "No te puedo decir porque vengo llegando al país y lo poco que se del equipo me enteré por teléfono pero el viaje es largo son casi dos días en llegar".

En ese sentido agregó: "Hay jugadores que en la parte deportiva vamos a tomar en cuenta pero a veces tienen que solucionar temas con la directiva. A veces se arreglan y otras no pero vamos a tener paciencia porque tenemos un mes para la primera competencia internacional a la que le apuntamos. No tenemos urgencia y tomaremos las decisiones con calma".



La 'Barbie' no piensa en hacer más contrataciones a menos que salgan otros futbolistas del plantel. "Creo que nos quedamos con los que estamos, salvo que haya alguna novedad de último momento. Estamos bien pero siempre puede haber una u otra incorporación, todo depende del mercado de pases".



¿Y HAROLD FONSECA?



Sobre Harold Fonseca y su continuidad con los motagüenses admitió que: "Estuve dos días de viaje, ya veremos. Nosotros tenemos en cuenta a todos los jugadores pero el que no quiera estar no lo vamos a obligar. Necesitamos gente comprometida con este proyecto. Los que se queden que se comprometan como siempre, esa es una norma desde que empezamos".

Del vacío que deja el Carlos "Chino" Discua en Motagua reveló: "Al Chino le tenemos mucho cariño, estamos muy agradecidos con él y fue muy importante en el plantel. Nosotros lo queríamos pero hay situaciones que se escapan de nuestras manos y ojalá que le vaya muy bien donde esté".



¿Vas a esperar con Rubilio Castillo?, se le consultó: "Son cosas que tengo que hablar con los directivos, nosotros tenemos en cuenta a todos los jugadores pero ellos tienen que negociar con los directivos".

Bryan Velásquez entrena con Motagua y es Diego Vásquez que deberá dar el visto bueno; además, resolverá el tema de el portero Fonseca.

Lo que dejó claro el entrenador es que no hay nadie indispensable en el Nido. "Siempre se van algunos jugadores, vienen otros pero es algo natural en el fútbol. Los planteles se renuevan. Si faltan algunos chicos tendremos que adaptarnos a los que están o jugarán otros que están esperando una oportunidad".



De una eventual llegada de Oscar Salas trató de no opinar: "Hay un convenio entre los equipos grandes y eso lo entendemos y lo respetamos. Ya está todo arreglado en el equipo, salvo alguno que otro detalle pero antes de viajar a la costa definiremos todo que falta y con quienes contaremos".