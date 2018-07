Hugo Sánchez se enoja con La Volpe y lo llama "vividor"

Los desacuerdos entre los periodistas y expertos en el fútbol siguen dando lugar en ESPN tras la eliminación de México de la Copa del Mundo, Rusia 2018.

Resulta que este martes, después de que Ricardo La Volpe dio su punto de vista de la no continuidad de Juan Carlos Osorio, el exfutbolista y ahora entrenador Hugo Sánchez cargó fuerte contra el argentino y lo llamó 'vividor'.

"Me da mucha hueva estar escuchando a gente que está de vividor en México, me da flojera. Es el mismo rollo de todos los años, de todos los tiempos. ¿Pasó el quinto partido? -no-, aún así lo aguantaron cuatro años. Es un vividor. Que se vaya a trabajar a Argentina", comentó ante la mirada del resto del plantel de Fútbol Picante.

Obviamente las palabras de Hugo no cayeron bien a algunos que lo debatieron sin tapujos en en plena transmisión.

Y es que para La Volpe, los directivos mexicanos debieron darle continuidad a Osorio, pero esto es tema que no cae bien a muchos por el sueño truncado de no haber clasificado al quinto partido en el Mundial.