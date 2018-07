¡Duelo de titanes! El historial de los cruces de cuartos de final de Rusia 2018

De los ocho clasificados para los cuartos de final de Rusia 2018, solo la anfritiona disputará por primera vez el quinto partido, los siete restantes ya han disputado esta fase y buscarán mejorar o repetir esas actuaciones.



A continuación el historial partido a partido de los Cuartos de Final:



Uruguay vs Francia



En Rusia 2018 será la primera vez que Francia y Uruguay disputen un partido de eliminación. La historia de los mundiales registra que se enfrentaron en tres ocasiones, todas ellas en fase de grupos, con un triunfo "chárrua" por 1-0 en la Copa del Mundo de Inglaterra 1966 y dos empates a cero goles que sucedieron en Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010.



Francia tiene récord negativo ante la selección "chárrua" el equipo europeo solo a logrado vencer a Uruguay en una ocasión.

El historial marca que se enfrentaron ocho veces, con tres triunfos uruguayos, cuatro empates y la victoria ya mencionada del equipo galo. El último partido se tiene registró del año 2013 con victoria de Uruguay 1-0 con gol de Luis Suárez.





La única victoria del equipo francés sobre Uruguay sucedió en 1985 en la antigua Copa Artemino Franci, donde jugaban el campeón de Europa contra el de América. 2-0 fue el resultado final en el Parque de los Príncipes.

Brasil vs Bélgica



El único antecedente en Copas del Mundo se registra en Corea y Japón 2002 y también fue por eliminación directa.

En aquella ocasión fue en octavos de final con una victoria para la verdeamarelha 2-0 gracias a los goles de Rivaldo y Ronaldo.



Para Brasil será el séptimo Mundial consecutivo jugando la fase de cuartos de final, desde Estados Unidos 1994 el equipo carioca no falta al quinto partido. La última vez que no estuvo fue en Italia 90 cuando fue eliminado por Agentina 1-0.



Rusia vs Croacia



Será la primera vez que se enfrenten en una Copa del Mundo, el historial de enfrentamientos marca que se encontraron en tres ocasiones, dos por clasificación para la Eurocopa 2008 en Austria que terminaron con empate a cero.

La última vez que se enfrentaron fue en un amistoso (2015), donde Croacia venció 1-0 a Rusia con gol de Nikola Kalinic.



Los croatas buscan repetir su mejor actuación en los mundiales, que fue en Francia 1998 cuando lograron el tercer lugar con Davor Šuker como goleador.



Suecia vs Inglaterra



Se enfrentaron dos veces en mundiales ambas en fase de grupos, el resultados de esos duelos fue de empate. En Corea y Japón 2002 fue la primera vez que se encontraron y el partido culminó igualado a un gol.

En el siguiente Mundial en Alemania 2006 volvieron a verse las caras esta vez aumentaron la cuota un gol más y terminaron 2-2.



Inglaterra vuelve a unos cuartos de final después de estar ausente los últimos dos mundiales, los ingleses buscarán romper la maldición de no disputar un partido de semifinal desde Italia 1990.

Cabe mencionar que solo ha disputado dos veces la fase previa a la final, en su Mundial en 1996 y la ya mencionada en el 90.