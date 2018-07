Reynaldo Tilguath sacará sus clases pendientes y sí podrá dirigir en Liga Nacional

Buenas noticias llegan desde el recién ascendido a la Liga Nacional de Honduras, nos referimos al Real de Minas, antes llamado INFOP.

Aún estaba la duda de si Reynaldo Tilguath, director técnico del equipo capitalino, puede dirigir en la máxima categoría.

El exjugador del Olimpia aún no tiene su licencia para trabajar en la Liga Nacional, pero viajará en las próximas horas para cumplir con lo establecido.

"Estamos solucionando, ahorita tengo que viajar afuera de Tegucigalpa para sacar dos clases que tengo pendiente. Jueves, viernes y sábado voy a estar fuera de la capital", dijo.

Tilguath cuenta con una licencia c y también con la B, pero en Liga Nacional se pide la A. Pese a esto, el hondureño estará seguramente en el banquillo cuando el Real de Minas haga su estreno en primera división, al menos eso ha dado a entender y agradeció el apoyo de las respectivas autoridades.

"Dios primero (pueda dirigir), la Escuela de Entrenadores y el Colegio de Entrenadores me están ayudando en eso y creo que la Liga Nacional también me está facilitando algunas cosas. Les agradezco a ellos. Siempre lo he dicho, no quiero que me regalen, simplemente que me den la posibilidad de ponerme al tanto de las clases y posteriormente sacar mi licencia", resaltó.

El Real de Minas lleva ya 10 días trabajando de cara al inicio del torneo Apertura de la Liga Nacional, donde esperan hacer un buen papel, tal como lo han hecho en el ascenso, donde quedaron campeonísimos, tras levantar el trofeo en el torneo Apertura y también en el Clausura.