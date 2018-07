El Atlético Municipal deja de existir en la Liga de Ascenso de Honduras

El Atlético Municipal es historia en la Liga Nacional de Ascenso de Honduras. Este club, que tenía como sede Santa Cruz de Yojoa desde su fundación en 1980 ha dejado de existir.

Los rojiblancos han decidido dar un paso al costado y vender su categoría al Santos FC de Siguatepeque para este Torneo Apertura-2018 en la división de plata catracha.

Todo esto lo han hecho por los problemas económicos que el equipo ha arrastrado en los últimos años, de hecho, en el último torneo el club sobrevivió a puro milagro de Dios y con el cariño de los jugadores; así salvaron la categoría.

Jugadores de experiencia como los hermanos Figueroa, Francisco Benítez, Germán Pineda, Javier Cruz, entre otros rechazaron otras ofertas por quedarse en Santa Cruz para salvar del descenso a un club que ha sido cuna de grandes jugadores en Honduras.

Todo este plantel no cobraba ni un lempira en el último torneo y hacían ventas de todo para sufragar los gastos del club, cosa que no podía seguir sucediendo y por ende han vendido su categoría en segunda división. No tenían apoyo ni de la municipalidad.

Uno de los momentos más memorables de este modesto club fue cuando en la pasada edición de la Copa Presidente echaron al Real España en la tanda de penales.

Ahora la categoría de este histórico club pasa a manos del Santos FC de Siguatepeque que será dirigido por el experimentado Rubén Guifarro.

DOS FINALES PERDIDAS

En las temporadas del 2010 al 2012 fueron protagonistas en el ascenso; se metían a las semifinales de los torneos y disputaron dos finales, una ante la Real Sociedad en 2012 y otra frente al Juticalpa en 2013; ambas las perdieron de la mano de Wilmer 'Pájaro' Cruz.