VIDEO: Ruggeri escucha a Guardiola como sustituto de Sampaoli y explota en vivo 

El exfutbolista y campeón con la Albiceleste en el 86' Óscar Ruggeri, protagonizó una acción insólita que se ha hecho viral al denotar claramente su disgusto con la idea de que Pep Guardiola podría dirigir a la Selección de Argentina en sustitución de Jorge Sampaoli.

La acción de Ruggeri quedó captada en plena transmisión en vivo cuando amenzó con retirarse del set si le seguían mencionando al actual timonel del Manchester City como candidatos.

"Me voy porque no quiero... que Guardiola dirija a España. -¿Es malo el Cholo? ¿Es porque es Guardiola?-", alzó ante la mirada de sus colegas en el plantel de Fox Sports Argentina.

"Si el Cholo Simeone no va, Marcelo Gallargo no va y Ricardo Gareca tampoco lo voy a buscar, lo secuestro de la casa, me quedo en la puerta y no lo deja salir", concluyó.