Marathón descarta fichajes de Rubilio Castillo y Gerson Rodas

Marathón continúa su preparación para el torneo Apertura 2018 y no descarta ningún fichaje más. Los nombres de Rubilio Castillo y Gerson Rodas han sido vinculados, pero Rolin Peña salió al paso de los rumores.

MERCADO HONDURAS: Olimpia, Vida y Platense fichan; Motagua renueva un delantero

"En su momento se le hizo a Rubilio Castillo un ofrecimiento basado en nuestra capacidad de pago, la recibió pero no nos dijo ni sí, ni no. Simplemente que estaba a la espera de algo afuera del país y que la agradecía. Pero su prioridad era salir. No negamos que pueda llegar un jugador de último momento, pero el tema de Rubilio yo lo veo descartado en vista que no se tuvo una respuesta en aceptar la oferta", contó el gerente deportivo del club en entrevista al programa Panorama Deportivo.

Peña también confirmó que Rodas, quien no fue renovado por Olimpia, no está en los planes de Héctor Vargas.

"Sabemos que Gerson es un buen jugador, pero la verdad no es del interés del club. El técnico no ha mostrado interés por hacerlo llegar. Tenemos muchos jugadores y hay de reserva que juegan en esa posición, sería llenarnos. Categóricamente lo digo; ni le hemos hecho propuesta ni está en los planes del técnico".

Rolin también fue consultado sobre el posible interés en un arquero y dijo que se quedan con lo que tienen. ¿Otro delantero más? "Es probable, pero el técnico está viendo en reservas primero", cerró.