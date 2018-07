Árbitros hondureños piden la cabeza de Pedro Rebollar y lanzan advertencia

Tremendo escándalo se viene en la Liga Nacional de Honduras luego que se ha conocido que el gremio arbitral está inconforme con la administración de los jueces por parte del instructor mexicano Pedro Rebollar y piden su cabeza o no pitarían en el próximo campeonato.

DIEZ ha tenido acceso en EXCLUSIVA de una carta que ha sido enviada al secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, José Ernesto Mejía, en el que le explican que en opinión consensuada por los “nazarenos”, no están de acuerdo con lo que hace Rebollar.

“Queremos ser claros que nuestra negativa a continuar trabajando con el señor Pedro Rebollar, es debido a su actuar carente profesionalismo y falta de compromiso con el gremio y en ningún momento a situaciones personales”, dice el comunicado enviado por los árbitros.

Los jueces piden a las autoridades de la Fenafuth que se nombre una Comisión de Arbitraje con profesionales hondureños, pues a los seminarios de FIFA para capacitar al gremio catracho, asiste el mexicano Rebollar quien solamente tiene un contrato con la federación.

Este es parte del documento de los árbitros donde piden la salida de Rebollar.

“Lo que pedimos nosotros es que se nombren hondureños en el cargo de coordinar el trabajo de los árbitros. Hay personas capacitadas. Por ejemplo si hay una capacitación quien asiste es el señor Rebollar y éste en cualquier momento se marcha a México y nosotros quedamos en nada”, dice en anónimo a DIEZ uno de los referentes jueces de la Liga Nacional que tiene muchas finales y partidos internacionales en sus espaldas.

Si la Fenafuth no escucha a los jueces, la próxima medida sería no pitar en el arranque del próximo torneo de Liga Nacional porque ya no quieren la coordinación de Rebollar quien ha sido contratado con un alto sueldo por la Federación tomando decisiones en un gremio que ha tenido algunas fuertes críticas.