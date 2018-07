Kompany no cae en la trampa de periodista sobre Neymar y da una lección

El defensor de la selección de Bélgica Vincent Kompany no cayó en la trampa de un periodista brasileño que quiso meterle polémica al juego de cuartos de final entre Brasil y Bélgica este viernes (12:00 M) en el Mundial de Rusia 2018.

El comunicador le consultó en un caso hipotético sobre qué haría si ve a Neymar tirándose al piso perdiendo tiempo en el duelo de este viernes ya que en la Premier, donde él juega, no es algo habitual entre los futbolistas.

Cuando escuchó la pregunta, Kompany se río, el periodista esperaba su respuesta y había pasado el micrófono a su colega que le tocaba preguntar en la conferencia.

Sin embargo, Vincent le pidió que le regresaran el aparato porque quería que él respondiera: "¿Qué querrías que hiciese? Coge el micrófono otra vez", le dijo Kompany de forma amistosa.

El periodista le dio varias vueltas a la pregunta y terminó respondiendo "No sé", entonces Kompany le dijo "tienes miedo de responder ¿verdad?", causando la risa de todos los presentes.

Finalmente Kompany no cayó en la trampa y le respondió lo mimo. "No sé. Realmente no lo sé".