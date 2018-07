Tabárez sobre nombramiento de Pitana: "Nunca ganamos con él"

Pido "24 horas de paciencia nada más", para conocer si Edinson Cavani jugará ante Francia, dijo el entrenador uruguayo Oscar Tabárez en rueda de prensa este jueves, a un día de que la Celeste enfrente a los galos en los cuartos de final del Mundial de Rusia.

Pero antes se refirió al tema arbitral, donde la FIFA, curiosamente ha asignado a Néstor Pitana, argentino para que diriga este encuentro de cuartos.

"Nunca ganamos con él, pero no tiene nada que ver que sea argentino; es un buen árbitro", ha dicho Tabárez sin ninguna polémica.



Tabárez advirtió a la prensa: "No van a tener toda la información" y tendrán que esperar para saber si el goleador del París Saint Germain y pilar del ataque uruguayo junto a Luis Suárez se recupera a tiempo.



"Lo de Cavani lo dejo ahí, porque la información ya se dio y no quiero entrar en ciertos jueguitos", en un día "se va a saber quiénes integran el equipo titular y quiénes son los suplentes", señaló el entrenador.



Una lesión "edematosa" en el músculo gemelo interno de su pierna izquierda sufrida en el partido ante Portugal puso un gran signo de interrogación sobre la participación del 'Matador' ante los franceses.



El 'Maestro' se puso más serio que de costumbre y cuestionó que vienen de "otras tiendas", en alusión al rival de cuartos, a acusarlo de jugar con la posibilidad o no de contar con Cavani.



Tras la lesión, 'Edi "se puso a trabajar, a recuperar, a redoblar sus sueños y sus ilusiones y eso es lo que está haciendo ahora", comentó el entrenador.

Néstor Pitana es uno de los mejores árbitros de todo el mundo.

El jugador saltó este jueves al campo de entrenamiento de Uruguay en Nizhni Nóvgorod, pero trabajó de forma diferenciada. Tomó contacto con el balón, pero lejos de la intensidad con la que entrenó el resto del plantel.



Cristhian Stuani, delantero del Girona de España, aparece como el ingreso más probable en caso de que 'Edi' deba mirar el choque desde el banco.

- "Ganas bárbaras" -



Tabárez destacó la valía del equipo francés y recordó la calidad de su entrenador Didier Deschamps en su época de jugador, pero sin dejar de ilusionarse con las chances de su equipo.



"No es pedantería ni nada, pero nosotros no consideramos imposible (ganar el partido), tenemos un margen de posibilidad y nos vamos a aferrar a él", sentenció.



Tumbar a Francia "sería maravilloso, no por el sólo hecho de llegar tan lejos (...) sino por derrotar a un gran equipo".



El mediocampista Lucas Torreira, que se ganó la titularidad tras entrar desde el banco en los primeros partidos de la Copa del Mundo, dijo que van a enfrentar a "un equipo muy fuerte".

El combinado europeo "tiene jugadores de mucho potencial, sobre todo de la mitad de la cancha hacia adelante", agregó.



"Aceptamos que dependemos mucho de nuestra fuerza defensiva (...) por eso no vamos a renunciar (a insistir) en lo que creemos que somos fuertes", sentenció el DT que confía en el potencial de Diego Godín y José Maria Giménez para frenar a Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y el resto de un equipo que por momentos apabulló a Argentina.



Uruguay ganó los cuatro partidos que jugó en Rusia y recibió un solitario gol, marcado por el portugués Pepe en octavos de final. Enfrente, Francia empató uno y ganó tres choques en su camino a los cuartos de final.



El vencedor del duelo del viernes en Nizhni Nóvgorod enfrentará al sobreviviente del choque que disputará el gigante Brasil ante Bélgica.