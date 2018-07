Washington Tabárez: "Hoy se acabó mi contrato y no sé si seguiré"

El seleccionador uruguayo Óscar Tabárez admitió este viernes la superioridad de Francia, que eliminó a la Celeste en los cuartos de final de Rusia-2018 (2-0), afirmando que "nos superó y nos ganó bien".

"Nos faltó lo que a cualquier equipo cuando pierde. El rival nos superó y nos ganó bien, hay que felicitarle", declaró el 'Maestro' en conferencia de prensa tras el encuentro disputado en Nizhni Nóvgorod.

Tabárez destacó que durante los primeros 20 minutos el encuentro estuvo "parejo" gracias a un "gran esfuerzo físico", pero que la capacidad atlética de los franceses acabó imponiéndose.

"Francia controló bien la situación del partido y ya con 0-2 era mucha ventaja en el marcador y no encontramos las opciones", analizó.

Tabárez aseguró que el duelo se decidió por dos detalles, dos errores, el primero en el marcaje a Raphael Varane, que significó el primer tanto galo (40), y el segundo en el error de Fernando Muslera al no atajar un disparo aparentemente sin peligro de Antoine Griezmann (61).

"Es imposible no cometer un error en el fútbol y en la vida. Solo no se equivoca el que no hace nada", destacó el veterano seleccionador, quien añadió que al entrar en vestuarios les dijo a sus jugadores "la mirada bien alta; ningún reproche" por haber competido contra una de las favoritas al título.

Sobre el hecho de que ya solo Brasil pueda privar a Europa de un cuarto título mundial consecutivo y la supuesta superioridad del fútbol del Viejo Continente, Tabárez señaló que "hablar de supremacía del fútbol europeo es desconocer la realidad histórica, económica e infraestructural del fútbol".

El maestro Washington Tabárez dirigiendo el partido contra Francia.

"Bolivia no tiene las infraestructuras de Alemania, ni nosotros las de Inglaterra... pero veremos si al final el campeón es europeo", remató.

Tabárez no aclaró si seguirá al frente de la Celeste. "Conozco pocos casos en los que un entrenador decida en el lugar de la federación quién debe ser el seleccionador. Hoy se acabó mi contrato y no depende de mí" continuar.

SIN ACLARAR SU CONTINUIDAD

Aunque añadió que "pasó lo mismo en el Mundial de Brasil y después se dio la oportunidad de continuar".

No obstante, Tabárez destacó que con o sin él "Uruguay continuará con su cultura futbolística y compitiendo".

"Por perder este partido no significa que se haya fallado en el proceso de 12 años de devolver a Uruguay a la élite del fútbol mundial", argumentó.

"Hoy se terminó un sueño, pero vendrán otros y hay que tratar de prepararlos, empezando por la Copa América (2019) y la próxima eliminatoria (Catar-2022)", insistió.

Tabárez destacó finalmente que gracias al papel de Uruguay en Rusia, "el mundo reconoce ciertas cosas, como que a nosotros nos cuesta un poco más que a otros países por cuestiones demográficas", refiriéndose a que Uruguay sólo cuenta con 3,5 millones de habitantes.

"Pero el fútbol es el deporte colectivo que más posibilidades da al más débil y es lo que vimos en este Mundial, con partidos parejos y resultados sorpresivos", concluyó.