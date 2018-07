Pedro Rebollar: "Es un grupo mínimo que me quiere desestabilizar"

El asesor de arbitraje del fútbol hondureño, el mexicano Pedro Rebollar, responde a las acusaciones que algunos árbitros han hecho en su contra a través de una carta enviada a la Federación de Fútbol de Honduras donde piden su dimisión.

"Todos los actos deben ser escuchados. El problema es que lo hicieron por el conducto equivocado, esa carta habla de todos, y yo he recibido varias llamadas de árbitros donde me hacen saber que no estaban enterados de lo que estaba sucediendo ", explicó el mexicano.

En la carta enviada al secretario de la Federación de Honduras, José Ernesto Mejía, describe que los árbitros no desean seguir trabajando con Rebollar aduciendo falta de compromiso y solicitan que en su lugar se nombre a un hondureño.

Los árbitros además se quejan también que en las capacitaciones impartidas por la FIFA en el extranjero únicamente asiste el Rebollar y que luego se va a México dejando todo en el aire.

"Esta carta fue elaborada por un grupo muy reducido, ayer se reunieron con los que no estaban enterados para presionarlos para que en algún momento abonen a la convocatoria de esa carta, quieren desestabilizarme" dijo Rebollar.

Pedro es claro y contundente aduciendo que no solo los árbitros están detrás de todo lo que sucede, cree que hay otros intereses detrás de esta misiva. "Tengo que dejar bien claro que yo fui contratado por la Comisión Normalizadora de Fenafuth no por los árbitros, yo haré en todo momento lo que dicho ente determine, me debo a ellos".

El mexicano aduce que estos problemas con cierto sector del gremio viene arrastrándose desde hace mucho tiempo.

"Esto ocurrió sin carta hace medio año, es decir desde que comenzó la liguilla y las finales donde varios no eran convocados y se sintieron afectados en los nombramientos los cuales estaban acostumbrados a salir y arbitrar pasara lo que pasara, esto ha hecho que se tomen este tipo de decisiones", concluyó.