Nahun Espinoza sobre Deiby Flores: "Yo lo miraba divagando en el Motagua, ahora lo veo entusiasmado"

Olimpia siguen enfocado en prepararse de la mejor manera para llegar fino al inicio del Torneo Apertura 2018, es por eso que su entrenador Nahún Espinoza, es claro en cuanto a lo que tiene en su plantel y lo que aún le resta para estar completos para lograr el objetivo.

El estratega de los merengues confirmó a Deybi Flores y aduce que le ha impresionado Jairo Róchez; también confirma que lo de Luis Ovalle aún no se ha confirmado si se queda o se va.



SOBRE MICHAELL CHIRINOS



¿Qué tanto le dolió la salida de Michaell Chirinos?

Uno como entrenador quiere tener a los mejores, pero yo entiendo la parte individual y es lógico que al jugador no se le puede cortar una oportunidad de ese tipo. Chirinos es un gran jugador y lo que esperamos es que destaque y nosotros nos vamos arreglar aquí como podamos.

Olimpia realiza su pretemporada para el Apertura-2018.

¿Qué pierde Olimpia con su partida?

El factor individual, es un jugador con gran capacidad, desequilibrante y no hay muchos acá. No era un as bajo la manga, pero te daba una oportunidad de definir un partido en algún momento dado, pero ahora hay que generar otro plan.



¿Al equipo llegaron los refuerzos que usted pidió?

No quiero centrarme en ese tema y tocarlo a profundidad porque no estaría hablando algo concreto. Lo vamos a dejar así como que unos sí y otros no.



¿Este es el equipo que se va a quedar para el inicio del torneo?

El equipo no está definido, ya que hay una apertura de como las cosas se deben ir haciendo.

EXTRANJEROS Y MÁS FICHAJES



Los extranjeros que tenían en el equipo, ¿Cuál es el futuro?

Todos quedaron fuera hasta donde yo sé.



¿El caso de Luis Ovalle también?

El caso de él todavía estoy esperando información y poder definir de mejor manera.



¿Se están buscando refuerzos para el equipo?

Si, pero no ha sido fácil por muchas razones. Unas han sido deportivas, ya que yo no me confío mucho de un vídeo y en ese sentido en Honduras todavía estamos solucionando algunos aspectos.

Deybi Flores es uno de los fichajes más destacados del Olimpia.

¿En qué posición está buscando reforzar?

En el mediocampo. Ya que en los atacantes estoy contento. Carlo (Costly) está entrenando muy bien, yo confío que él tenga un mejor torneo, ya que es un jugador que sabe resolver. También está (Jerry) Bengtson que es experimentado, viene (Jairo) Róchez que ha tenido una gran temporada y Júnior Lacayo es un gran jugador, lo más parecido a Tyson y tengo mucha ilusión que las cosas funcionen.



¿Cuántos jugadores son los que requiere?

Requería dos, pero hasta el momento solo hemos podido contactar uno. Es extranjero, ese ya lo estamos esperando, ya ustedes sabrán su nombre, ya me dijeron que ya está. El otro era un uruguayo, me agradó muchísimo, era un zurdo, pero me han dicho que no se ha podido.



¿El que viene es un volante derecho?

Es un volante de generación de juego. A su debido tiempo se va a saber, mientras que no esté aquí no podemos seguir especulando, pero ya está todo arreglado.



¿Este jugador fue visto por usted?

Si, lo que yo quiero es generar competencia y necesito calidad también. Yo espero que el lunes a mas tardar esté aquí. Ya hemos perdido mucho tiempo.



¿Defensa no solicitó?

Hubiera querido uno más, pero no se encontró el idóneo. Además estamos teniendo un problema con (Elvin) Casildo que tiene una lesión y ha recaído. Él va para donde el doctor (Óscar) Benítez para que me defina su situación.

SOBRE COSTLY Y DEYBI FLORES



¿Usted convenció a Carlo Costly para que siguiera en el equipo?

No, no hubo necesidad de convencerlo, él simplemente se presentó desde el primer día y capacidad tiene, es cuestión de entrenar bien y además lo vamos dosificando. Para él y Donis (Escober) tengo un trato especial y hay que llevarlos de otra manera.



¿Qué tanto le aportará Bengtson a su idea de juego?

Lo importante es que Jerry se adapte al equipo, su capacidad la tiene y su experiencia también. Es cuestión que se involucre en el trabajo como lo está haciendo. La adaptaciones no son fáciles y Olimpia tiene una exigencia especial, no es un equipo fácil.

Carlo Costly seguirá ligado al Olimpia, con el que tiene contrato por seis meses más.

¿Cómo se muestra Deybi Flores?

Estoy muy contento con Deybi Flores, estoy impresionado, es un buen jugador y sobre todo me tiene agradado. Yo lo miraba divagando en el Motagua y ahora lo veo entusiasmado.



¿Jairo Róchez si se queda en el equipo?

Ahí vamos a definir, pero hasta el momento él solo mira portería y es otro que me tiene impresionado, ya que lo conocí con 19 años y hoy es un futbolista muy maduro.



¿Dónde siente que tendrá más dolor de cabeza para armar el equipo?

Yo quiero que me den problemas todos, pero en el buen sentido. Tengo dos jugadores por posición y si por alguna razón uno no rinde o se lesiona, pues que venga el otro y lo pueda hacer mejor, esa es la intención.



¿Hay jugadores jóvenes que va a prestar a otros clubes?

Todavía estamos en eso, vamos a valorar, ya que no quiero jugadores que se la pasen seis meses sin jugar y por lo menos que con el torneo de Liga Nacional y Copa puedan participar.