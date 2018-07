Nicolás del Grecco confiesa cómo fue su paso por el Olimpia y Honduras

El argentino Nicolás del Grecco apenas estuvo seis meses en Honduras y seguramente no será recordado por muchos seguidores de Olimpia.

El central no fue titular en el semestre pasado y ante eso rescindió contrato con la directiva merengue tomando en cuenta que Nahún Espinoza no contaba con él.

Del Greccó dio una entrevista al programa radial Un Sentimiento y se sinceró sobre lo bueno y malo que pasó en Honduras y donde no rindió como él esperaba.

SOBRE OLIMPIA: “Fue una experiencia muy buena, el club es un club muy grande, es el club más grande de Centroamérica y es como decir el Boca de Argentina salvando las diferencias abismales, es un club que te exige todo el tiempo por lo que significa, jugás la Concachampions que sería como la Libertadores, futbolísticamente espectacular”.





LA LIGA DE HONDURAS: “La Liga lamentablemente porque es un país pobre, tenés la mitad de los equipos que son muy buenos con una exigencia muy grande y la mitad de los equipos que estructuralmente son malos porque no hay dinero y está muy partida la brecha del pobre con el rico y obviamente influye a los clubes”.

VER: OLIMPIA PIERDE AMISTOSO ANTE LA UPNFM EN SIGUATEPEQUE

LA EXPERIENCIA: “No tenés idea de la presión, es una cosa de locos y no podes salir a la calle, nosotros empatábamos y teníamos que salir dos horas después porque la gente estaba afuera para matarnos, era muy bravo y encima el club venía de un año y medio de no ser campeón y quedar afuera fue bravo”.

LA LLEGADA DE ESPINOZA: “A mitad del torneo se va el técnico que a mí me lleva que es Restrepo, llega un técnico de Honduras que es histórico y que ha dirigido ya, por eso me fui porque no me iba a tener en cuenta. A los tres extranjeros nos prescindió porque nos iba a tener corriendo afuera de la cancha y no tenía sentido quedarme”.

MIRA: LOS DTS QUE HAN SONADO PARA TOMAR LAS RIENDAS DE HONDURAS

DANILO TOSELLO: “El que realmente es un ídolo es Danilo (Tosello), es una cosa que lo aman y es el máximo ídolo del club, hay chicos con el nombre de Danilo y es real, salvando las distancias es como un Riquelme de Boca pero en Honduras”.