Inglaterra clasifica a semifinales del Mundial con cómoda victoria ante Suecia

* Inglaterra espera por Rusia o Croacia en semifinales de la Copa del Mundo Rusia 2018.

* MINUTO 95: Inglaterra derrota 2-0 a Suecia y clasifica a semifinales del Mundial de Rusia. Goles de Maguire y Dele Alli.

* MINUTO 90: Se van a jugar cinco minutos más en el Samara Arena.

* MINUTO 80: Poco tiempo le queda a Suecia para buscar el milagro. No se mira por donde.

* MINUTO 77: Más cerca Inglaterra del tercero, que Suecia del descuento. Sterling casi marca en un centro de Trippier que fue desviado por la defensa sueca.

* MINUTO 71: Salva otra vez Pickford, con un manotazo espectacular, enviando la pelota al tiro de esquina. Berg fue quien remató adentro del área.

* MINUTO 65: La tuvo Maguire para conseguir su doblete. Le quedó rebotando la pelota adentro del área, pero su remate se fue arriba.

* MINUTO 61: Otra vez salva Pickford a la selección de Inglaterra. Claesson saca un complicado remate raso, pero el portero estuvo atento.

* MINUTO 58: GOOOOOOOOOOOOOOL de Inglaterra, Dele Alli marca el 2-0 ante Suecia y se acerca más a las semifinales del Mundial de Rusia. Otro tremendo remate de cabeza.

* MINUTO 56: Remate de Dele Alli que es desviado y se va al tiro de esquina.

* MINUTO 54: No se conforma con un gol Inglaterra y no para de atacar. Suecia tuvo la suya en el inicio del complemento.

* MINUTO 47: UFFF... Por poco encuentra el gol Suecia. Gran cabezazo de Berg en un centro desde la izquierda, pero el portero Pickford desvió la pelota.

* MINUTO 46: Arranca ya el segundo tiempo entre Inglaterra y Suecia en el Samara Arena.

* MINUTO 45: Final del primer tiempo, Inglaterra está venciendo 1-0 a Suecia por los cuartos de final del Mundial de Rusia.

* MINUTO 44: Otra vez Sterling, esta vez si estaba habilitado, pero no pudo contra el portero, Olsen. Era para el segundo gol.

* MINUTO 43: Dejan a Sterling en una mano a mano, pero estaba adelantado.

* MINUTO 42: Sterling recibe un gran pase desde la derecha, pero no pudo controlar bien y la marca sueca llegó a tiempo.

* MINUTO 36: Suecia no despierta ante los ingleses. Han quedado golpeados tras el gol.

* MINUTO 30: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Inglaterra, Harry Maguire conecta de cabeza en un tiro de esquina y pone a ganar a su país ante Suecia.

* MINUTO 27: Inglaterra toma el control del partido, pero no encuentra la claridad para llegar a la portería.

* MINUTO 22: Sterling reclama penal por una mano, pero el árbitro no la sanciona. Estaba pegada en el cuerpo.

* MINUTO 18: UFFFF... Cerca Inglaterra. Remate de larga distancia de Harry Kane que se va a un lado de la portería.

* MINUTO 12: Remate de Suecia que se por encima de la portería. El primer aviso.



* MINUTO 6: Pelota filtrada de Dele Alli, pero no encuentra a su compañero.

* MINUTO 4: No hay llegada por los momento. Ambas selecciones buscan acomodarse en la cancha.

* MINUTO 1: Arranca el partido en el Samara Arena, Inglaterra se mide ante Suecia por los cuartos de final del Mundial de Rusia.

* 7:52 AM: Salen ambos equipos a la cancha. En breve se cantarán los himnos.

* 7:50 AM: Zlatan Ibrahimovic mada su mensaje de apoyo a la selección de Suecia. "No somos como tú, no somos tú. ¡Somos Suecia!

* 7:46 AM: Unidos Contra la Discriminación.

* 7:36 AM: Los suecos quieren celebrar hoy el pase a semifinales de la Copa del Mundo ante los ingleses.

* 7:21 AM: Interesantes datos de ambas selecciones. Hay diferencias importantes. MisterChip, experto en cifras, las revela.

*7: 12 AM: Parte de la belleza que está llegando al Samara Arena para el duelo entre Inglaterra y Suecia.

* 7:07 AM: Así fue la llegada de ambas selecciones al estadio de Samara.

* 7:05 AM: Ya hay alineaciones confirmadas en el Samara Arena. Acá te las mostramos.

* 7:00 AM: Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Inglaterra y Suecia por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018.