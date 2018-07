Courtois: "En unos ocho o nueve días decidiré lo mejor para mi futuro"

El portero Thibaut Courtois destacó que en el partido ante Francia la selección de Bélgica debe estar "todavía más concentrada que ante Brasil" y sobre su futuro insistió que después del Mundial decidirá lo mejor para él.

No es una secreto que el guardameta belga ha estado en la agenda del Real Madrid en las más reciente temporadas e incluso se sigue hablando del interés por parte del presidente Florentino Pérez.

"No pienso en nada ahora mismo que no sea el Mundial. Esta Copa del Mundo puede marcar a nuestra generación y hay que estar totalmente concentrados. Después del Mundial, en unos ocho o nueve días, decidiré qué es lo mejor para mí. Ya hablaré después", indicó en una entrevista concedida a Radioestadio de Onda Cero.

OK Diario no tiene hoy dudas. Es el portero a por el que irá Florentino Pérez al estar brillando en esta Copa del Mundo. Aunque habrá que escuchar antes a Julen Lopetegui, que tendrá probablemente la opinión más válida al respecto. Porque Courtois no es un fichaje para ser suplente, pero Keylor Navas ha rendido a un gran nivel. El debate está servido.

SOBRE EL MUNDIAL

Courtois reconoció que la generación actual de Bélgica está preparada para el asalto al título de Rusia 2018. "Hace cuatro años nos daban como favorita, pero éramos una generación muy joven, nos faltó experiencia".

El meta del Chelsea fue uno de los destacados en el enfrentamiento de cuartos de final contra Brasil. "Me sentí muy bien antes de empezar, estaba concentrado desde el primer minuto y en todo momento pensé en que íbamos a ganar. Mis compañeros me dijeron que si yo estaba bien ganábamos a Brasil", indicó Courtois, determinante en el tramo final, cuando frustró un remate de Neymar.

"Cuando vi el tiro de Neymar dije '¡hostia!', me siento orgulloso de esa parada", reconoció el portero de Bélgica que reconoció que el partido ante Japón, de octavos de final, supuso un punto de inflexión en los 'diablos rojos'.

"El partido contra Japón nos enseñó a luchar contra las dificultades. Gracias a ese resultado hemos estado aún más unidos y hemos dejado los problemas de lado. Estos torneos en los que se juegan pocos partidos es importante la forma en la que llegas", indicó.

Bélgica aspira a disputar la primera final de su historia en un Campeonato del Mundo. El martes próximo, en San Petersburgo, está citado con Francia.

"Francia ha jugado muy buenos partidos en este Mundial. Defienden muy bien y son rápidos en la contra, juegan muy parecido a nosotros. Contra ellos tenemos que estar todavía más concentrados que contra Brasil. Va a ser un partidazo, muy duro, pero queremos llegar a la final", intuyó el portero de Bélgica, que ensalzó el trabajo que realiza el técnico español Roberto Martínez.

"La gente en Inglaterra le conoce muy bien, es un míster muy ofensivo, le gusta defender con la posesión. En el partido contra Brasil cambió el sistema defensivo y ellos no se lo esperaban. Nos ha transmitido un sentimiento de unión, ahora somos uno, un solo equipo, con el ataque bien definido y la defensa igual", concluyó Courtois.