El seleccionador de Suecia cree que Inglaterra es capaz de ganar el Mundial

El seleccionador sueco Janne Andersson aseguró este sábado, luego de perder 2-0 ante Inglaterra en cuartos de final de Rusia-2018, que su rival es capaz de ganar el Mundial tras 52 años de sequía.

"Sí, definitivamente creo que lo es", respondió Andersson sobre si Inglaterra es suficientemente buena para alzarse con el título.



"Son fuertes y están bien organizados. Me gustaría felicitar al equipo y al entrenador. Son un buen equipo de fútbol, no dejan demasiados espacios. Creo que son perfectamente capaces de ir hasta el final", agregó.



Con esta victoria, Inglaterra volvió a unas semifinales mundialistas 28 años después de la última, en Italia-1990. Además, los británicos no ganan el título desde 1966, cuando levantaron la copa en su propio territorio por primera y última vez.



Mientras, Suecia, que no se había clasificado para los dos últimos Mundiales, logró su mejor resultado desde Estados Unidos-1994, cuando finalizó tercera.



"Llegamos hasta los cuartos de final de una Copa del Mundo. Creo que rendimos realmente bien para llegar hasta aquí. Simplemente no fuimos lo suficientemente buenos para ganar a este equipo hoy", sentenció el técnico sueco.



Para llegar a esta instancia, Suecia había dejado por el camino a Holanda en la fase de clasificación, a Italia en los "playoffs" de repesca y a Alemania en el Grupo F, que lideró a pesar de caer (1-2) ante la vigente campeona.