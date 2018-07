Técnico de Croacia: "Ahora sería una pena no llegar a la final"

El seleccionador croata, Zlatko Dalic, se mostró muy satisfecho con la clasificación de su selección a la semifinal del Mundial de Rusia, pero admitió que "sería una lástima no llegar a la final".

VER FOTOS: Lo que no se vio del Croacia-Rusia por los cuartos del Mundial



"Hay que felicitar a los chicos por la lucha, por el esfuerzo y por todo lo que hicieron para llevar a Croacia a la semifinal. Tenemos que estar todos orgullosos, aquí y en Croacia porque ha sido espectacular. Hay que felicitar también a Rusia por su lucha. No ha sido un partido bonito, pero fue intenso, una batalla por la semifinal, somos muy afortunados", indicó.



Dalic explicó por qué se echó a llorar tras lograr la clasificación. "Estuve muy concentrado en el partido, pero cuando Rakitic marcó el penalti afloraron todas las emociones. Estamos muy felices, pero también hemos hecho que mucha gente regrese feliz a Croacia. Todas esas emociones salieron. No suelo llorar, pero esta vez había una buena causa; Croacia está en semifinales. Es un gran éxito y un gran resultado".



El técnico admitió que en el primer tiempo su equipo se vio superado por Rusia. "Jugaron de forma agresiva, lucharon mucho y no nos dejaron jugar como queríamos. Luego, entramos mejor en el segundo tiempo y merecimos la victoria. Fue un partido intenso, frente a 50.000 personas animando", dijo.



Dalic se mostró, finalmente, ambicioso y dijo que pelearán por estar en la final. "No queremos parar aquí. Queremos jugar dos partidos más y estamos muy motivados. Sería una pena no llegar a la final de Moscú".