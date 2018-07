John Paul Suazo: "Vengo con más presión porque quiero ser campeón con Olimpia"

Después haber solucionado los problemas contractuales con Marathón y tener el camino libre para fichar con el Olimpia, el lateral derecho, John Paul Suazo, dialogó con Grupo OPSA y le contó cómo se siente después de la novela que vivió, donde los verdes aseguraban que su pase les pertenecía y él ya había firmado con los merengues.

“Me preocupaba que no había definido mi futuro, un castigo o algo por el estilo, pero gracias a Dios ya estoy aquí y contento por el trabajo que están realizando los profes. Espero ganarme un puesto”, comenzó diciendo.

Según comenta el jugador. “Nunca me dijeron claro cómo estaba mi situación, pero yo confié en salir adelante y que fuera lo que fuera, tenía que trabajar”.

Y agregó. “Yo hablé con la gente de Marathón y ellos me aclararon mi situación y me dieron la oportunidad de estar aquí. Hay que asumirla bien trabajando fuerte”.



UN SUEÑO CUMPLIDO



A pesar de haber salido campeón con Marathón en el pasado torneo, Paul Suazo confiesa que: “Siempre que estaba chiquito miraba los partidos y tenía el deseo de venir a Olimpia, ya que es un equipo grande y casi siempre es campeón”.



El volante tiene claro que debe luchar por un puesto en el equipo y la adaptación a la ciudad. “Aquí estoy adaptándome, no es fácil, pero siempre hay que hacerlo sí o sí para tener un objetivo que es ser titular y poder competir. Afecta un poco el clima, pero uno es profesional y tiene que adaptarse a ese tipo de cosas”.

Y es que el haber tenido la bendición de consagrarse campeón con los verdolagas, ahora le mete un poco de presión para poder llevar a los albos a lo más alto. “Vengo con más presión porque quiero volver a ser campeón y quiero hacerlo con el Olimpia”, aseguró.



Pero el jugador está claro de la necesidad que tienen los blancos. “He visto que hay bastante presión, pero yo creo que con los trabajos que estamos haciendo ahorita podemos lograr el objetivo de ser campeón y todos los jugadores que han venido”.



John Paul Suazo no escondió que a pesar que vistió la camisa de Marathón y que ahora lo hará con la del Olimpia, su sentimiento es de otro club. “Yo de pequeño siempre fui Real España, pero mi sentimiento son de Marathón, ya que desde ahí vengo creciendo, pero como profesional me vine al Olimpia para hacer un buen trabajo y levantar una copa más”, finalizó el jugador.