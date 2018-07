Amistosos: La UPN sigue imparable y Real España festeja en la Perla

Cada día los equipos de Liga Nacional afinan sus piezas para poder llegar de buena forma al torneo Apertura y este fin de semana se han jugado varios partidos amistosos en las diferentes ciudades del País.

Real de Minas, nuevo integrante de la Liga Nacional de primera división realizó su primer fogueo tras el ascenso al máximo circuito y empato en las pampas olanchanas ante Juticalpa 2-2.

La UPNFM anda imparable en los amistosos en una gira por la costa norte venció al Honduras Progreso 1-0 y al Real España 2-1 y en Siguatepeque derrotaron al Olimpia 3-2.

Los equipos todavía no saben contra quien iniciarán en el Apertura ya que la Liga Nacional todavía no ha definido el calendario de partidos. De los equipos que no han tenido amistosos es el Vida que recientemente la semana pasada inicio pretemporada de la mano de Raúl Martínez Sambulá.

Resultados Amistosos

Juticalpa 2-2 Real de Minas

Choloma 0-4 Marathón

Platense 3-3 Lone FC

Honduras Progreso 1-2 Real España

Trinidad FC 1-2 Honduras Progreso

Olimpia 2-3 Lobos UPNFM

Comayagua 0-3 Olimpia

Marathón 1-0 Parrillas One