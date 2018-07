Rambo le pone fecha a su retiro y ya habla como entrenador de fútbol

El internacional hondureño Julio César “Rambo” de León anuncia la fecha en la que se retira de las canchas. Jugará el Apertura con el Platense, equipo que lo lanzó al estrellato y revela lo que hará una vez fuera de los terrenos de juego.

El también analista de DIEZ-TV explica las razones por las que no había regresado al Platense y cuenta el compromiso que tiene con el primer campeón de Liga Nacional y hace una confesión sobre el entrenador Jairo Ríos quien fue el técnico que lo separó en la última vez que lo vimos en primera.

¿Qué sentimientos te da regresar a la Liga Nacional?

Gracias al señor, me estoy poniendo bien a tono físico, sinceramente de nuevo en casa futbolística nuevamente. Yo con Platense no he tenido problemas de firma ni económicos, trato de estar disponible para ellos y bueno, a dar lo máximo y saber rendir.

El fútbol tiene fecha de caducidad. ¿Cuánto tiempo más en las canchas?

Dos añitos más es lo que quiero estar en las canchas y ya después comenzar mi carrera como futuro entrenador y comenzar desde abajo. Gracias a Dios estoy bien físicamente que es lo importante, no hay lesiones y lo importante es que me siga divirtiendo, con entusiasmo que es lo más lindo del f’utbol.

Platense es tu casa, allí no vas a tener problemas para adaptación…

Independientemente que sea mi casa, siempre hay que dar lo mejor, sobre todo dar un buen ejemplo y más por la carrera profesional que he tenido, no me puedo confiar tampoco, siempre tengo que dar el máximo.

Rambo de León en plena pretemporada con el Platense para volver a primera.

¿Llegarás a tono para debutar de titular al inicio del torneo?

Falta bastante tiempo todavía, pero considero que el profesor Martínez junto al profesor Caballero están planificando bien. Estamos bien, trabajando bien los experimentados y los chicos para adaptarnos bien al trabajo. Sufriendo un poquito porque de esto se trata la pretemporada.

En tu último paso por Platense firmaste uno de tus mejores torneos. La idea es repetir o superar eso

Sí, si no me equivoco anoté como ocho o nueve goles y quedé como máximo artillero del equipo pero no me puedo confiar aunque esté en mi casa tengo que saber aguantar la crítica de los partidos buenos y no buenos que tenga el equipo y máxime individualmente, tendré que dar el extra por los chicos.

Vuelves a ser socio con Edgar Álvarez con quien se entienden de memoria

Seguro, con la “Mosca” siempre damos lo máximo, sabemos que tenemos el compromiso sobre todo porque somos los del Puerto, siempre pensando que los otros chicos nos ayudarán a dar el todo para hacer una escuela posible para que puedan crecer que es lo que uno anhela para mejorar en ese aspecto.

¿Estas consciente que vas a tener que ganarte un espacio porque hay jóvenes con ganas de ser titular?

Bueno, es el rendimiento el que me va a decir de qué estoy hecho, no se basa por los años, sobre todo en los entrenamientos donde se va a mantener. Con la experiencia que tiene uno tengo que saber hacer lo mejor en el momento que me toque en el partido.

¿Será el cierre de tu brillante carrera con el Platense Julio César?

Solo dos años más, espero terminar bien y sobre todo lograr algo importante, luchar por un par de copas que es bonito retirarse dignamente del fútbol y sobretodo darle lo mejor a los chicos que es lo que nos preocupa a los veteranos, hacer que ellos crezcan futbolísticamente y mental.

¿Quién te abrió nuevamente las puertas en el Platense?

Siempre he tenido las puertas abiertas en Platense. Realmente quien quiso cerrármelas fue el profesor Jairo Ríos de quien no entiendo como este señor vino a hacer eso porque cuando yo me vine de España donde estaba entrenando tranquilamente con un equipo de tercera división, incluso pude arreglar con uno de primera. Ricardo Elencoff me habló y agradecido con el Real Sociedad porque en 1994 antes de irme a Platense allí me formé en ese momento con mi tío Pablo de León y Hermelindo Cantarero, entonces les quise agradecer, ya cuando vine al Platense estaba descendido y le di todo mi corazón. Yo hablé con el profesor Ríos sin ningún inconveniente y de pronto comenzó el envenenamiento contra mí cuando yo nunca le critiqué, yo siempre di buenas referencias y dejé que fuese juzgado por su trabajo. Yo nunca le he tirado puñaladas a nadie, a ningún entrenador, me dedico a lo mío.

¿Extrañabas la Liga Nacional o crees que la Liga te extrañaba tu gran clase?

Es normal que uno extrañe los buenos estadios y buenos ambientes, aunque en Segunda División hay bonitos ambientes y fue una experiencia positiva con los Potros y Parrillas One que me permitió conocer buenos dirigentes. Mi ciclo terminó en ascenso y ahora regresé al lugar donde quiero terminar mi carrera de forma bonita.