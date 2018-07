Maynor Figueroa: "Si un día deseo ser técnico, Roberto Martínez sería mi espejo"

El capitán de la Selección de Honduras, Maynor Figueroa, revela los secretos de trabajo de Roberto Martínez, entrenador de Bélgica quien fue su técnico en el Wigan de Inglaterra y que pelea por levantar la copa del Mundo de Rusia 2018.

Maynor dice que si desea ser entrenador de fútbol le gustaría ver el fútbol como “Bob” Martínez. Cuenta una anécdota imperdible de la forma como salvó del descenso al Wigan cuando vencieron a los grandes Arsenal, Chelsea y Liverpool en ese 2010-2011 y la forma como les trabajó psicológicamente.

¿Le ha sorprendido lo que está haciendo Roberto Martínez con Bélgica en el Mundial?

Siendo honesto, no me sorprende para nada todo lo que él está logrando. Es un entrenador que le gustan los retos y que no le teme a nada. El tiempo que me dirigió en el Wigan de Inglaterra, recuerdo que mis mejores partidos contra equipos grandes fueron con él, le gustan los retos y lo ha venido demostrando ahora en el Mundial que con Selecciones pequeñas ha conseguido mucho. Estoy muy contento por cómo le está yendo.

Antes Bélgica tenía grandes equipos pero hacía mucho tiempo que no llegaba a semifinales. ¿Es mérito de él?

Para quien no conoce al profesor Martínez podría ser una sorpresa, para mí no es ninguna sorpresa, siempre tuve presente que él iba a llegar lejos. A lo mejor no lo miraba a nivel de selección, pero con proyección para dirigir uno de los equipos grandes en la Premier. Siempre soñé con verlo dirigiendo el Arsenal o Manchester United por el estilo de juego. Es un tipo que le gusta el fútbol alegre y su estilo de juego lo vengo comparando con el de Pep Guardiola y si hablamos del trato con el jugador, es impresionante como lo hace, además sabe manejar los momentos.

¿Cómo es el trato de Roberto Martínez con los futbolistas?

La comunicación que él tiene con el jugador, el trato que tiene con uno de futbolista, le gusta la sanidad en el camerino. Eso es fundamental en él, le gusta que en todos haya buena comunicación, siempre le gusta manejar programas fuera de fútbol como el tenis, baloncesto, son cosas que unen al grupo y le encanta que sus jugadores practiquen esto y uno va sabiendo cuáles son sus pasiones fuera del fútbol, sabe manejar bien y eso me ha impresionado.

¿Cómo es Roberto Martínez con los jugadores que le cumplen en lo que él les pide?

Siempre le da confianza al jugador y también sabe tratar al que no juega porque muchas veces en un camerino lo más difícil es convivir con futbolistas que no tienen oportunidad porque siempre se sienten incómodos. El profesor sabe llevar eso, tiene un buen cuerpo técnico que es muy trabajador y él sabe llevar eso como entrenador.

¿Cómo son las charlas técnicas con Roberto Martínez?

Es impresionante. De las mejores charlas que he tenido previo a los partidos ha sido con él, es un entrenador que todo lo lleva sistematizado. Roberto no utiliza una pizarra, todo lo lleva en una Tablet, es de los que le gusta tener los programas más recientes para dar la indicación más precisa. Nosotros llegábamos al camerino y él ya tenía a su lado su iPad y un TV y era la manera como él impartía la charla y parecía que era real que estábamos en el partido.

¿Qué cosas le molestan al entrenador Martínez en el grupo?

Lo que no le gustan los jugadores que le faltan compromisos, él siempre le gusta el futbolista comprometido. Obviamente te puedes equivocar como todos los entrenadores lo miran, pero él mira que si cometes un error pero tienes el deseo de seguir, él te valora eso, mira las ganas. Él lo que no tolera es la falta de compromiso.

¿Qué anécdota de tu etapa en el Wigan recuerdas con Roberto Martínez?

Recuerdo la temporada cuando teníamos momentos de dificultad peleando descenso, necesitábamos ganar siete partidos para poder salvar la categoría y cuatro era contra los grandes: Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal en su casa y recuerdo que antes de un partido nos dio tres días libres y todos nos preguntamos ¿pero por qué si lo que necesitamos es entrenar? Pero regresamos después de los tres días y nos llevó a hacer una actividad que nada tiene que ver con el fútbol. Nos llevó a jugar tenis y todos nosotros nos decíamos… ¿Y entonces? Ese juego era contra el Arsenal y en lugar de prepararnos para frenar a Teo Walcott, Van Persie, este señor nos tenía jugando tenis. Luego él nos explicó que esa era una manera de sacarnos un poco, ya luego nos dijo que en las próximas 48 horas nos quería ya enfocados en ese partido. Recuerdo que en ese partido a los 20 minutos ya nosotros le íbamos ganando 2-0 al Arsenal.

¿Considerás que Roberto Martínez ha sido el entrenador que te ha marcado porque en Honduras no se miran esas cosas?

En Honduras estamos lejos de esas cosas, en Honduras vos perdés un partido y al día siguiente tienes que trabajar el triple. Él sabe manejar eso, si perdimos sabe ver los errores puntuales, trata de corregirlos pero hay muchos programas. Dice que no hay que tratar de resolver todo con fútbol porque hay aspectos psicológicos y él en esa parte sabe manejar eso. No me sorprende lo que está logrando, tiene capacidad, está preparado y me alegra todo lo que está logrando. Si en un futuro deseo ser entrenador Roberto Martínez sería mi espejo.

¿Así como está jugando Bélgica lo miras para campeón del Mundo porque viene un partido duro contra Francia?

Es que él no le teme a los retos, disfruta, le gusta y eso se lo transmite a los jugadores. Imagínate la combinación que hay, la calidad que tiene y el tipo de jugadores de Bélgica, no me sorprendería. Ha llegado allí por méritos y no por casualidad y a mí me gustaría verlo campeón porque son dos selecciones las que estoy apoyando, Bélgica por él e Inglaterra, son las dos.

Una por Roberto Martínez y me imagino que Inglaterra porque le tomaste cariño a su gente cuando militaste en la Premier…

Es correcto, estamos haciendo fuerza, ya no está Honduras ni está Brasil estoy haciendo fuerzas para que salga campeón del mundo una de las dos. Bélgica porque Roberto fue mi entrenador mucho tiempo y obviamente Inglaterra porque fue el país en el que viví mucho tiempo y me dieron la oportunidad de brillar por así decirlo.

Como lo dices, si decides ser entrenador ya tienes avanzado un poco el conocimiento de Martínez.

Claro, si en algún momento me decido allí vamos a estar. Hay mucho que aprender, recuerdo que cuando estuve en el Wigan, Luis Perdomo estuvo compartiendo con él y los conceptos que manejan le manejaron mucho a Perdomo que tiene su propio estilo y me dice que si deseo ser entrenador me recomienda que vaya aprendiendo con él. Estamos en eso y en un futuro poder hacerlo.