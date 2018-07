Deschamps regaña a Mbappé: ''Deja de tocar los co...''

El joven delantero Kylian Mbappé recibió un fuerte llamado de atención de su técnico Didier Dechamps en los cuartos de final Rusia 2018, partido en el que Francia venció a Uruguay (2-0) y sentenció su pase a semifinales.

La sorprendente confesión de Hazard sobre Mbappé

Al seleccionador francés no le gustó el comportamiento de su jugador con Lucas Torreira, del cual rápidamente se vengó su compañero Christian 'Cebolla' Rodríguez dándole un manotazo en la cara.

Las cámaras de TF1 capataron el momento justo cuando Deschamps pierde la paciencia y reprende a Mbappé por dicha acción. ''Deja de tocar los cojones. Para y ya está. No la mereces (la tarjeta amarilla que vio el atacante), pero no hagas eso'', le reciminó en la orilla del campo.

El técnico francés estuvo ayer como invitado para Téléfoot y se refirió al regaño sobre el jugador. ''Soy su entrenador, quiero su bien y él lo sabe. Obviamente es alguien que merece toda la admiración por lo que hace. Y cuando hay algo que no me gusta se lo digo... De todas formas, como dije, él escucha. También puede calentarse en un partido. No quería perderlo de cara al partido que nos espera'', señaló Deschamps.

Cabe recordar que Francia se mide este martes ante Bélgica por las semifinales del Mundial y la escuadra gala parte como favorita. El partido arranca desde las 12:00 pm, hora hondureña.