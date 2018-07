El futbolista Maynor Gómez cuenta lo vivido en la cárcel El Pozo de Santa Bárbara

El 3 de junio de 2016 fue arrestado acusado de supuesta violación contra una mejor de 13 años y tras casi dos años de estar en prisión, salió en libertad y hoy el futbolista Maynor Gómez cuenta lo vivido en la cárcel El Pozo de Ilama, Santa Bárbara.

"Fue algo tremendo, impactante en mi vida. Pero a veces es bueno contar lo que pasó y lo que Dios hizo en mi vida. Que el ser humano sepa lo que realmente se vive en esos lugares para no cometer errores", inició contando Gómez en entrevista al programa Tiempo Adicional.

Maynor Gómez, exjugador del Villanueva FC, Parrillas One y Real Juventud, contó que ese tiempo tras las rejas le sirvió para comprender muchas cosas.



Maynor Gómez durante la audiencia inicial en 2016.

"Yo tuve que pasar algo tan duro para entender el llamado que Dios estaba haciendo en mi vida".



Imágen del interior de la prisión El Pozo en Santa Bárbara.

¿Qué fue lo que vivió dentro de El Pozo, le consultaron y su respuesta fue contundente: "Pues comentar lo que viví allá, creo que lo mejor de todo es que recibí a Cristo en mi corazón y mi vida".

Una nueva persona

Gómez ahora en libertad asegura que "al final fue una bendición haber estado en ese lugar. Entendí lo que Dios quería hacer en mi vida. Es lo mejor que me pudo haber pasado a mi edad, le agradezco por lo que hará y lo que estoy viviendo. Soy un Maynor cambiado, transformado y renovado".

Maynor estuvo unos meses en el presidio de San Pedro Sula y luego fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad en Santa Bárbara.



Así son las celdas en El Pozo. En una de ellas estuvo preso Maynor.

"Estuve casi dos años, nueve meses en San Pedro Sula y 14 meses en la prisión de Ilama, Santa, Bárbara llamada El Pozo. Viví algo tan duro, muchas calamidades. Pero también me sirvió para mejorar como persona, como ser humano y padre de familia. Fue duro, pero era importante pasar un proceso de esos para cambiar mi vida", reiteró.

Ahora busca una oportunidad de volver al fútbol. "Confío en Dios que abrirá puertas para hacer lo que más nos gusta".



Maynor espera recuperar el tiempo perdido y volver a las canchas.

Con la experiencia que le deja lo vivido, Maynor Gómez envía un mensaje a los jugadores activos de Liga Nacional.

"No esperemos que pase algo en nuestras vidas para buscar de Dios. A veces cuando uno no conoce lo espiritual se decide por lo del mundo, pero el señor tiene un propósito para cada uno, solo él cambia nuestras vidas, nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas", cerró.