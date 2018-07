Rubilio Castillo aparece entrenando con el Vida y niega acercamiento con Real España

El delantero hondureño Rubilio Castillo se está tomando un tiempo para decidir su futuro inmediato y para ello, ha decidido entrenar con el Vida de La Ceiba.

Rubilio, quien finalizó contrato con los azules aduce estar negociando con otros clubes y negó pláticas con el Real España.

"Vine acá al Vida para tratar de correr un rato y mantenerme en forma. No hay pláticas con Real España, es una gran institución, pero no, estoy negociando con otros clubes", ha declarado a los micrófonos de Radio América.



El artillero ceibeño deja claro que no ha renovado porque espera una mejor propuesta de parte de ellos. "Respecto a mi renovación con Motagua solo puedo decir que es bonito que lo valoren a uno, pero hay cosas por mejorar en la propuesta que me hicieron".

Rubilio Castillo no se cierra a seguir negociando con el Motagua. Pero a su vez no cierra las puertas a los azules y tampoco descarta seguir ahí. "No descarto seguir en Motagua, en estos días se sabrá para dónde voy. Uno se valora y los directivos deben entender eso, hay que cotizarse".

Rubilio Castillo anotó 23 goles en el último año de competencia con el Motagua en Liga Nacional, con el que jugó 40 compromisos, llegando a dos finales y cayendo en las mismas.



"La intención es jugar en el extranjero. También está la oportunidad de Costa Rica, pero evaluaremos todas las opciones y tomaremos la mejor decisión, cerró diciendo el delantero hondureño.