Héctor Vargas: "Si apuran a Cálix terminarán haciendo un Francis Reyes del 2018"

Fiel a su estilo, el técnico del Marathón, Héctor Vargas, brindó detalles de la renovación del juvenil Cristian Cálix y expresó que es "un Messi en pañales".

"Cálix está manejando el tema del contrato y se encuentra con la Sub-20. Hoy o mañana se definiría", inició contando sobre el tema.

¿Va a firmar con los verdes? Se le consultó y su respuesta fue clara: "También está en lo que uno piensa que tiene. Aquí a veces creemos que tenemos a Messi y resulta que Messi está en pañales".

El consejo que le dio a Elis, Quioto y Lozano

Vargas considera que a una joyita como Cristian Cálix deben llevarla de a poco para que no se pierda.

"Hay que prepararlo para que salga. Perdonen que lo diga con nombre y apellido, siempre que hablé con el Choco, Elis, Quioto les dije; prepárense para no volver. Porque el futbolista hondureño se alista para salir y volver. Allí está; Rubilio fue y vino y otros jugadores de buen nivel que han salido aquí cerquita a México y han vuelto. Pero los que uno preparaba en Olimpia no han regresado. Recién hablaba de Chirinos y me dijeron que le está yendo muy bien. Quiero hacer lo mismo aquí, que se preparen para que no regresen".

El argentino comparó el momento que vive Cálix con lo que le ocurrió al exvolante del Real España y Olimpia Francis Reyes.

"A Cálix le falta un montón. Si se apuran van a terminar haciendo un Francis Reyes del 2018, porque hace 20 años Francis era igual o mejor jugador que Cálix y terminó en la nada. No perjudiquemos al futbolista, es una promesa para el fútbol hondureño, pero tiene que trabajar muchísimo para ser de exportación".

Descarta fichaje de Kevin Hoyos

Vargas cerró su discurso contando que no lograron un acuerdo con el atacante gaucho Kevin Hoyos del Parrillas One.

"La última contratación no se concretó por un problema de resolución del jugador. Tiene seis meses más de contrato (Con Parrillas) y le pedían que firmara otro contrato más y no quiso, quizá era un compromiso con un equipo donde talvez no quiera estar mucho tiempo. Yo no le puedo exigir, porque a lo mejor en dos o tres meses me voy y lo dejo con un contrato clavado. Acá hay un equipo básico y vamos a dar la pelea".

Lo que planea dejarle a los verdes

Junto a Víctor Coello, Vargas trabaja en un plan con las reservas para preparar a los jóvenes más en la parte técnica.

"No podemos trabajar menos de dos a tres horas por día para que cuando vayan a primera estén bien formados".

Vargas intenta armar un proyecto como el que consiguió en Olimpia dejar una base de jóvenes que puedan generar divisas en un futuro al club.

"Hay que ayudar al club, siempre fui de cuestionar al tema de no poner al sub-20. Yo son extranjero y me siento un hondureño más, por eso quiero dejar esto, antes de cualquier refuerzo, quiero que me terminen el gimnasio que será muy básico para las reservas. Así el día que me tenga que ir no solo dejarles un par de títulos, que intentaré hacerlo, sino una base como la que he dejado en Olimpia con jugadores jóvenes que se han vendido. Tratar de que el club crezca económicamente", cerró.

