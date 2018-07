Rubilio Castillo estalla y responde a críticas por aparecer entrenando con Vida

Mientras define su futuro, el delantero Rubilio Castillo decidió entrenarse aparte con el Vida de La Ceiba y esto le trajo una lluvia de críticas en las redes sociales. Pero el atacante no se quedó callado y respondió.

"Que triste cómo se manejan las cosas aquí, que alguna gente me insulte, denigre etc... sin saber qué es lo qué pasa, cómo pasa. Con mi tema el único que sabe las cosas soy yo, y con respeto creo que entrenarme (con Vida) mientras soluciono mis cosas no tiene nada malo", inició contando en su cuenta de Twitter.

Rubilio terminó contrato con Motagua y no ha renovado. El jugador confesó que tiene una oferta de Costa Rica.

"Creo estoy muy maduro para saber como estoy manejando mis cosas, solo mi familia y algunos allegados que saben cómo es mi situación en realidad, que ¡sé que lo mejor vendrá!. Lo mejor a todos y espero me comprendan y el paso es muy finito entre ser aficionado y ser obcecado", cerró.